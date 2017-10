El cáncer no las venció

Jessica Leonor

Santo Domingo

Interpretar a una mujer fuerte, persistente y llena de voluntad en una telenovela o sobre un escenario puede resultar fácil, pero serlo en la vida real no.

Mujeres como Lorena Meritano, que interpretó a la fuerte y malvada Dinora Rosales en la telenovela “Pasión de gavilanes” y Edith González, quien da vida a Bárbara Guaimarán, una mujer poderosa, valiente y regia en “Doña bárbara”, han enfrentado el cáncer, superando la enfermedad dejándolo ver como un papel más de telenovelas.

¿Y quién no recuerda a Cynthia Nixon en Sex and the city? Quien interpretaba a Miranda Hobbes, una abogada exitosa, con gran ambición económica y profesional. Ella también conoció el cáncer y luchó con él a su manera. En 2008, después de dos años de superarlo, lo dio a conocer para evitar el acoso de la prensa.

Un caso reciente es el de la actriz Julia Louis-Dreyfus quien se dio a conocer en los 90 en la serie “Seinfeld” y que ahora está en “Veep”. Ella el mes pasado escribió por su cuenta de Instagram que una de cada ocho mujeres tiene cáncer de mama y que “hoy yo soy ese uno”, dijo la artista.

A Christina Applegate se le diagnosticó cáncer de mama hace nueve años y lo superó, pero luego de ser madre se sometió a otros métodos para prevenir ya que es portadora de un gen BRCA 1 mutado y esto pone en riesgo su aparato reproductivo. “Me sacaron mis ovarios y mis trompas. Puedo prevenir morir y esa fue mi manera de tomar control sobre todo”, declaró la actriz, “es un alivio, es una cosa más que descarto”.