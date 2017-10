Universal Music firma a la dominicana Sharlene Taulé

Redacción de Entretenimiento

La cantante dominicana Sharlene Taulé anunció el miércoles que firmó con la disquera Universal Music Latin, "lo soñe por mucho tiempo".

Al dar a conocer la noticia, la también actriz se le sintió emocionada porque comenzó escribiendo que no sabía ni qué escribir!!! "Hoy es un dia tan especial que ni encuentro las palabras, pero aquí va...".

Entonces dio a conocer la gran noticia: "Hoy me uno a la familia @universalmusica y no me puedo sentir mas privilegiada y agradecida".

Este momento, agregó, es producto "de muchisimo esfuerzo, trabajo y un equipo que ha creido en mi desde el primer dia, encabezado por mi mejor y mayor aliado @danielduran4 (su compañero sentimental), quien ha estado a mi lado en cada paso".

Además de agradecer a su amor, lo hizo extensivo a "todos los que aqui voy a tagguear porque han sido parte importantísima de este proyecto! Gracias a Dios sobre todas las cosas porque sin el nada es posible! Los amo y espero contar con todo su apoyo en esta nueva etapa de mi carrera!".

Antes su alegría se manifestaba con las siguientes palabras: "Que los sueños se cumplen! Que si! Miren aqui una prueba. Lo soñé por mucho tiempo y lo soñé junto a muchos de ustedes impulsándome a diario, siendo mi motor. Este logro es tanto mio como suyo asi que gracias".

COLABORACIONES

La artista, que ha grabado con Nacho, Servando y Florentino, Maluma, Don Omar y Mozart La Para, tiene residencia en Miami, desde donde ha proyectado su carrera musical y en la actuación.

En el cine se le ha visto en "Los locos también piensan", "La Fiesta del Chivo", "Viajeros", "Yuniol", "Trópico de sangre", "La soga", "Flucht Aus Santo Domingo" y "Código 666", actuación que le valió una nominación a los Premios Soberano como Mejor Actriz de Cine.

En 2011, interpretó a Katty en la serie "Grachi", original de Nickelodeon Latinoamerica, y dos años después fue confirmada como protagonista juvenil de la telenovela de Telemundo "Pasión prohibida", interpretando a Camila Barrera.

Además, había anunciado que sería parte de la serie "Star", de la cadena Fox, junto a Benjamin Bratt¿ y Lenny Kravitz,