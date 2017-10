El camino difícil que recorrió

Jessica Leonor

Santo Domingo

La vida de Manny Cruz no ha sido fácil. A pesar de haber nacido en el seno de una familia nuclear, sus integrantes no siempre vivieron juntos. Y las dificultades económicas fueron el primer factor para dividirlos.

El cantante y compositor vivió en Santo Domingo durante sus primeros 14 años de edad. Luego, por cuestiones económicas, su familia buscó nuevos rumbos en la ciudad de Miami, Florida.

En ese momento, en 1997, su hermano Daniel Santacruz tuvo la oportunidad de entrar a la agrupación de merengue Rikarena y decidió quedarse en el país. “Que él se quedara fue muy chocante, también dejar a mis amigos y mi colegio; ese cambio de cultura fue muy fuerte”, explicó el artista en una entrevista para LISTÍN DIARIO.

Durante los diez años que vivió fuera del país, Manny terminó la secundaria, inició a estudiar Music Business en el Miami Dade College, donde logró ser uno de los cantantes principales de la banda de esa universidad. “Mi primera pasión era el baloncesto, pero cuando voy a las audiciones es que me doy cuenta de que no. Esta fue una decepción muy grande para mí”, contó el interprete de “Tarde”, quien trabajó desde los 17 años vendiendo piezas de carros.

La música era su segunda pasión y esta fue influenciada por su hermano, por eso es que Emmanuel Cruz Sánchez, nombre completo de Manny, decide regresar en 2007 a Santo Domingo a perseguir su sueño, aunque corriera el riesgo de que este le costara la “estabilidad” que ya tenía.

En República Dominicana

Cuando regresó no sabía exactamente qué iba a hacer, pero estaba dejando a su familia por el hambre de lograr ese sueño, “en el avión lloré el camino entero, sin exagerar”, confesó el compositor, quien estaba consciente de que se enfrentaría a una realidad desconocida y solo, porque su hermano en ese entonces ya no residía en el país.

Su familia y sus amigos lo llamaron loco, por dejarlo todo. “Pero allá no estaba contento, me di cuenta que el dinero no es todo y quería perseguir mi sueño si quería ser feliz”.

En su regreso formó parte de agrupaciones como Rikarena, la orquesta de Kinito Méndez, del grupo Ilegales y fue corista y mánager de Rita Indiana & Los Misterios, teniendo como la finalidad ser parte de una orquesta de merengue.

En medio de todo esto montó una tienda en la que vendía productos de Victoria’s Secret, para sobrellevar sus gastos. Negocio que tuvo que dejar mientras trabajaba con Rita Indiana por la demanda que tenía la agrupación, pero luego la intérprete del “El blú del ping pong” decidió dejar la música y Manny se vio sin nada.

Pasar por estas agrupaciones le permitió presentarse ante miles de personas y conocer Colombia y todos los pueblos del país. Por esto cuando terminó su trabajo con Rita Indiana consideró emprender su carrera como solista y en merengue en 2010.

Al proyecto le invirtió todos sus ahorros, pero no tenía conocimiento de la magnitud del gasto. En este proceso se vio sin dinero y con muchas deudas, pero tuvo el apoyo de su hermano Daniel, “sin él hubiera tenido que volver para Miami, algún día le devolveré todo lo que le debo”.

Según explicó, no funcionó porque, “no sabía en qué me estaba metiendo, tenía pocos contactos, no tenía mánager y estaba solo; hacía todo y era muy difícil, tampoco era el tiempo de Dios”.

ACTUALIDAD. La canción “Deja vu” nació en un momento difícil en la vida de Manny Cruz, pero es un tema que le ha dado un salto en su carrera, primero por ser interpretado por Shakira y Prince Royce, y segundo por ser nominada al Grammy Latino, siendo esta su primera postulación al importante premio. “Esto era lo último que faltaba, esta nominación es demasiado, comparándolo como estaba mi carrera dos años atrás.

Es algo surreal, es demasiado grande”, manifiesta. Manny Cruz estará en la película “Pobres millonarios” que saldrá en enero y en un documental titulado “Mi país” y en noviembre lanzará “Aquí se va’” junto a Mark B. El video de la canción “Tarde”, que promociona en la actualidad, entró a la programación del canal HTV.