Pasó la fiesta de la "Boda del pueblo" y ahora vienen los problemas

Enrique Medina

Santo Domingo

La boda del pueblo se ha convertido en un show mediático con sus protagonistas en conflicto. Los escándalos comienzan a arropar el matrimonio que protagonizan el venezolano Juan Manuel Ávila y Yaritza Alexandra Acosta, debido a la disputa de los beneficios que otorga la cuenta de Instagram @labodadelpueblo, manejada por una joven de nombre Indira.

El lunes, Juan Manuel realizó un Instagram live quejándose de que la persona que maneja la cuenta oficial de La Boda Del Pueblo, se está lucrando “para ella sola sin repartir los benéficos entre mi esposa y yo”.

“Yo la llamé y le dije que quería compartir los beneficios entre nosotros tres, o sea Yaritza, ella y yo, y me dijo que no, ella nunca quiere que uno vea nada, todo lo quiere hacer ella, al principio nos dio alguito pero ya no nos da nada”, expresó Juan al momento que se escuchaban personas a su lado "asesorándolo".

Mientras el marido expresaba sus inquietudes se podía ver a la gran mayoría de los usuarios conectado diciéndoles improperios por el manejo y la mala fama que este se ha ganado en los últimos días tildándolo de corrupto y aprovechador.

El Dotol Nastra, quien junto al comunicador Bolívar Valera y Santiago Matías (Alofoke), idearon y ejecutaron lo que fue una bonita causa al principio, expresó este martes a LISTÍN DIARIO que Juan Manuel Ávila es un egoísta.

“No quiero abundar mucho de esto pero ese muchacho está mal, a mí no me gusta el egoísmo de él, la pobre Indira se fajó bien fajá durante el proceso, respondiendo las solicitudes de donativos, los papeleos y todo lo demás, y este joven lo que quiere todo para él. Él no quiere que Indira goce de esa página y ella fue la que verdaderamente se fajó”, dijo el comunicador quien desde hace unos día bloqueo en su WhatsApp a Juan Manuel.

Agregó que le da vergüenza que algo tan bonito se haya convertido en un show. Por otra parte, cabe destacar que Alofoke tampoco quiere saber del joven ya que este “es un mal agradecido con quienes lo ayudaron”.