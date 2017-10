BÉLGICA SUÁREZ

Boda del año

¡Hola, buenos días! Y llegó el día de la boda del año, fue increíble, grandiosa, espectacular, muchas expectativas con las orquestas y la decoración, hubo sorpresas al no parecerse a ningunas de las bodas que hasta ahora se han realizado, lo que sí que fue alegre, divertida, los asistentes no se pueden quejar de las maravillosas atenciones.

Pero cuánta gente!

Increíble, no había visto tanta gente en una boda; el cálculo de cada persona lo hace diferente, yo pensé que dos mil. Figúrense esa cantidad de personas bebiendo y comiendo, no sé cuántos millones se gastaron, todo era Moet Chandon rosado, por un tubo, desde que entramos a la recepción, hasta que salimos a la cinco de la mañana y el exquisito y exclusivo vino, wao qué locura, whisky de la mejor calidad y la bebida preferida de los que allí estaban. El padrino, que hombre más espléndido, no escatimó esfuerzo y no era para menos, Arquímedes Cabrera, el padre de la novia es así, un hombre sencillo pero siempre espléndido, lo demostró con ese brindis, como si hubiésemos estado en las bodegas de las marcas de estas bebidas, qué locura.

La iglesia

La Catedral de Santiago estuvo llena, iglesia que está linda luego de remozada, con aire acondicionado y todo, fue bonito el acto religioso, con todo el arzobispado de Santiago, que son amigos de la familia Cabrera Vidal. Por cierto, qué elegantes lucieron los padres de la novia, Arquímedes Cabrera López y Ana Antonia Vidal de Cabrera. El templo estuvo abarrotado, cosa rara, porque la mayoría no acude a la bendición, prefieren la recepción social. La iglesia se veía muy linda con la decoración y tantas personalidades, incluyendo a la Primera Dama, Cándida Montilla de Medina, lució muy bella y siempre simpática y sencilla.

Detalles de la boda

La novia, Mirtha María, bella y esbelta, con aquel traje tan encantador desfiló del brazo de su novio, hoy esposo, Martin Rivas Capellán, hijo de un poderoso empresario de Zona Franca, Martin Rivas Arias y la madre Dilcia Capellán de Rivas. Mirtha lució un bello y delicado traje en encajes chantilly, bordado con finas pedrerías, su tocado, una hermosa y tradicional mantilla, ambos diseñados y confeccionados en Londres, al igual que el de su padre y hermana. En tanto que la madre lució un diseño de Leonel Lirio en azul tiffany, bordado en plata. La madre del novio, Dilcia Capellán era la madrina del enlace, vistió para tan especial ocasión un traje confeccionado por una diseñadora del Reino Unido, Jenny Packham. Los Hermanos Rosario animaron la fiesta y la Boba Band con Adalgisa Pantaleón.