MALUMA ¿Qué costaba darle un beso?

Jessica Leonor

Santo Domingo

Los artistas no son nada sin sus fans y ellos lo saben. Por esto es como una ley que las figuras siempre deben de tener su mejor cara y estar dispuestos a tomarse fotos, abrazar y besar a sus seguidores siempre que ellos deseen.

Sin embargo, como los artistas son humanos, no siempre tienen el mejor de los ánimos y muchos de sus seguidores no reciben el mismo afecto. Esta conducta de rechazo o resistencia hacia su seguidor que quiere inmortalizar o aprovechar el breve momento que tiene junto a su “ídolo”, genera críticas contra la figura.

Ahora, el artista que está en boca de todos por rechazar un beso de una fan es Maluma, quien el pasado sábado en su presentación en Guadalajara se resistió a un beso de una seguidora luego de que esta burlara la seguridad. La chica subió al escenario para tomarse una foto e intentó besar al artista, quien se alejó haciendo un gesto de rechazo.

Otro que siempre está involucrado en este tipo de escándalos es Justin Bieber, que en más de una ocasión ha sido criticado por conductas similares que afectan los sentimientos de quienes lo consideran su ídolo.

Estos no son los únicos casos. Siempre que una figura toma similar actitud no es comprendida, ya que se le acusa de poco profesional, altanero y hasta misógino. Los fanáticos no asumen que luego de pagar caras boletas para entrar a un concierto o de esperar de pie durante horas para ver a sus artistas favoritos, deban aceptar ser tratados como que no valen.

No importa si la actitud fue por un impulso o por instinto de protección para prevenir situaciones que han ocurrido antes y han afectado el físico de la figura como mordidas, golpes u otras agresiones, los fanáticos no entienden eso.

Medio para las denuncias

Seguidores. La plataforma para que los seguidores denuncien estas agresiones son las redes sociales que con cada suceso se hacen más y más fuertes.

Entre los principales comentarios que en esta ocasión estuvieron dirigidos al cantante colombiano Maluma, pero que en otros casos son expresados de la misma forma a los demás artistas, fueron: “perdiste la humildad”, “gracias al público estás donde estás”, “patán, poco hombre, qué horror de persona”, “malagradecido”... En su mayoría son comentarios negativos.