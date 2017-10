El Poeta Callejero dice que Mozart y los demás no le responden porque “no tienen letras”

Enrique Medina

Santo Domingo

El Poeta Callejero sigue en pie con su "tiradera" a sus colegas, pero principalmente a Mozart La Para, al decir que le molestaba que sus compañeros de género se burlaran de él cuándo paso por una etapa de “loco” y que si no le responden su tema “El huracán” es porque “no tienen letras”.

“Yo con Mozart solo me desahogo….Yo no espero que me respondan porque yo sé que no lo harán para atrás, yo lo hago porque yo respeto a la fanaticada y hay una fanaticada que me lo exigía, yo lo hago porque la tiradera es una rama de la muisca urbana, y si la tiradera fuera un deporte por ejemplo basquetbol yo fuera Michael Jordan” dijo el interprete de un “Loco como yo” en el programa Más Roberto ayer domingo.

Además Mozart habló del Lápiz de quien dijo que se siente contento de su nominación en los Grammys y que lo felicitó de corazón. En cuanto de Don Miguelo aseguró que no tiene ningún inconveniente con este por lo meneos de su parte.

Por otro lado expresó que está en una nueva etapa de su carrera y que los problemas que tuvo en el pasado se quedaron atrás. Externó a sus compañeros una invitación a colaborar con él aunque estos no lo hagan de su parte “Yo estoy dispuesto agravar con ellos”.