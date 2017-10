Romeo explica por qué no pidió apoyo para dominicana en competencia

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

A Romeo Santos lo han querido crucificar por motivar y apoyar a una de las concursantes del reality Mira Quien Baila que produce la cadena Univision, de nacionalidad mexicana, mientras dejó de lado a una compatriota dominicana que también participa en el concurso. El apoyo de Romeo ha sido para Victoria La Mala, una joven talentosa de origen mexicano a quien Roc Nation fichó hace unos meses.

“Una de mis responsabilidades como CEO de Roc Nation es apoyar y promover a nuestros talentos como Victoria, a quien firmamos hace unos meses. Confieso que no he tenido la oportunidad de ver el show MQB y aún no sé quiénes son los participantes”, dice el mensaje que subió hace unas horas Romeo Santos queriendo explicar por qué motivó a votar por Victoria de origen mexicano y no por Chiky Bombom, dominicana.

“KMe acabo de enterar que hay una dominicano, aquellos que se hayan ofendido les explico que no es una competencia de nacionalidades sino, de baile. Le deseo suerte a Chiky Bombom, a todos los concursantes y a Victoria, La Mala. Ustedes voten por quien entiendan hace el mejor trabajo”.

El mensaje tiene unos 17 me gusta y muchos comentarios, como el que escribió @patriciacm07. “Sí el Dominicano fuera así de rápido como todos los que aquí están comentando para las cosas que realmente fueran importante el país fuera una maravilla, aquí veo muchísima gente afectada por un concursito que ella no va a ganar y eso to' el mundo lo sabe que hace rato que Univision tiene a su ganador tampoco es que ella sea una gran bailarina, esa tipa ni baila es más ninguna de las dos bailan, tienen que bajarle al drama innecesario y es cierto es un concurso de baile no de nacionalidades por el hecho de que ella sea mi paisana yo no la tengo que apoyar déjense de eso, no importa la influencia que pueda tener Romeo si al final hace tiempo el ganador está elegido”, comentó esta seguidora que de laguna manera apoya la decisión de Romeo y destaca que no importa su influencia porque ya el ganador está previamente elegido.

La quinta temporada de la competencia de baile "Mira quién baila" arrancó en septiembre a las 8:00 de la noche por Univisión.

El programa cuenta con diez celebridades entre ellos cantantes, ex reinas de belleza y hasta expertos en la cocina, quienes buscarán el título del mejor bailarín y así ayudar a la entidad sin fines de lucro que seleccionen con dinero en efectivo

Los participantes son; el actor Alejandro Nones, la cantante Victoria "La Mala", el mexicano Pablo Montero, la actriz Marlene Favela, la influencer dominicana Chiky Bombom, la presentadora Ana Patricia Gámez, el actor puertorriqueño Ektor Rivera, la ex Miss Universo Dayanara Torres, el chef Fernando Noriega y el gimnasta olímpico Danell Leyva.