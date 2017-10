Salí de ti, Miriam Cruz

Máximo Jiménez

Colaboración Especial

Con el tiempo, Miriam Cruz logró acercarse a otras reinas del merengue, aunque todavía no alcance ese estatus por muchos años en manos de la admirable Milly Quezada, escoltada durante mucho tiempo por la boricua Olga Tañón. Con sus períodos en baja, desde que en el 2010 “Es cosa de él” la colocó en un lugar que la premió con el apluso del público, Miriam no cede su liderazgo no solo entre las merengueras de República Dominicana sino también entre muchos de sus colegas masculinos.

Su ofensiva musical sigue produciendo canciones: con el hit “Es cosa de él” –luego vino “La carnada”– su carrera cambió y eso favoreció la publicación de cuatro álbumes en los últimos cinco años. Todo un lujo para estos tiempos. El cuarto disco en ese lustro es Salí de ti, que estrenó en septiembre pasado con el sello Lanhut Récords.

Indudablemente, a la artista le ha ido bien y lo suyo es solo mantenerse, buscar ese otro gran hit, que no es cosa fácil para los artistas del género, aunque su repertorio de éxitos le permite conservar una base de seguidores importante.

Salí de ti es un álbum de nueve merengues, una versión en bachata de su clásico “Las pequeñas cosas”, la canción que la lanzó al estrellato en la década de los 80 con Las Chicas del Can. Esta es una Miriam un poco diferente al estilo trepidante que caracterizó su propuesta en los años de Henry Jiménez.

La artista trabajó todos los arreglos con maestros como Ysrael Casado, Manuel Tejada, David Paredes, Jhoan Minaya y Facundo Roa. Eso explica la diversidad de giros entre un merengue y otro. Y eso es saludable.

“Lo bueno cuesta”, con arreglos de Casado, es el merengue que promueve la artista en estos días, una composición de Juan Daniel Sandoval, que debe reportarle a Miriam cierta satisfacción y la bendición de sus seguidores, debido a sus apreciables registros.

Se siente en el repertorio del álbum una aspiración de la merenguera de tributar célebres compositores como Tite Curet Alonso, de quien grabó «La gran tirana », uno de los temas más populares de todos.

Del no menos reconocido Jorge Luis Piloto apostó por «Yo me cuido sola» y de la artista española Nathalia Jiménez –reconocida por Acroarte en el 2012 con un Casandra Internacional– grabó «Me muero». Miriam se complace con dos composiciones propias: «Salí de ti» con el que abre y da título al álbum y «No lo gaste to’», una «chercha» navideña, oportuno para bailar en la temporada.

Como siempre, encomiables serán esos tributos a las voces inmortales de la música dominicana.

Miriam Cruz incluye una notable versión de “El arañazo” y “Porqué llora la tarde” de nuestra inolvidable Sonia Silvestre.

Sin duda, estos merengues redoblarán el crédito de una artista que se ha tomado en serio su homenaje.

Y no olvidemos el dúo que grabó con El Mayimbe, Fernandito Villalona, “Dos cuerpos que se aman”.

El merengue sigue muy vivo. Salí de ti es una producción que debe servir para revalorizar un género que siempre tendrá en artistas como Miriam Cruz una razón para seguir celebrando su legado.