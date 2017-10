María Elena Nuñez

Emelyn Baldera

emelyn.baldera@listindiario.com

Santo Domingo

A María Elena Núñez no le prepocupa la competencia que existe en los medios de comunicación.

“Nunca he puesto atención a la competencia.

Siempre me he enfocado en mi misión, en lo que quiero, puedo y me toca hacer en cada trabajo que realizo. No concibo el trabajo con la distracción de estar atenta a la competencia”, comentó a LISTÍN DIARIO, la veterana comunicadora que tiene en el aire desde hace más de 20 años el espacio “Ser humano”.

Su evaluación sobre el proceso que vive la televisión dominicana es la siguiente: “Lo que está pasando en la TV dominicana es el reflejo de la sociedad dominicana. La falta de valores, de ética, se evidencia prácticamente en todas las áreas profesionales pero uno lo nota más donde uno se desarrolla”, dice comunicadora que es una de las voces femeninas del espacio radial “El sol de la mañana”de Zol 106.5 FM. Considera que no todos los medios están jugando el rol de educar y entretener. “Como no todos los médicos están curando a los enfermos, ni todos los maestros están enseñando, por ejemplo”.

Núñez entiende que la vida fue quien la llevó a los medios de comunicación. “Me fui a España, decidida a estudiar Economía y tras hacer el primer año tuve que volver al país por la muerte de mi padre, Vinicio Núñez Castro. Guillermo Cordero me motivó a participar en un concurso de belleza. Del concurso pasé al modelaje, de la agencia de modelos me mandaron un día a Teleantillas y entonces decidí estudiar periodismo en el Instituto Dominicano de Periodismo”.

Confiesa que heredó el amor por la comunicación y la pasión por servir y contribuir con la salud integral de las personas, de su padre, amante del periodismo desde que estaba en la universidad y quien ejercía la medicina como si fuese un ministerio para ayudar a los más necesitados.

Lo nuevo

En los próximos días estará estrenando una serie de 4 programas denominada, “Desaparecidos” que presentará historias de búsqueda, de pérdidas, de fuerza y de dolor.

“Son los testimonios de personas que tienen un punto en común”, cuenta la conductora del espacio televisivo.

“Comenzaremos esta serie con el caso del profesor universitario, militante de izquierda y escritor, Narciso González, Narcisazo, secuestrado, torturado y desaparecido hace 23 años.

Con esta serie queremos decir a estas familias que su dolor es nuestro y que estamos ahí, a su lado, para acompañarles en el proceso. Pero además, tenemos la esperanza de contribuir a llevar un poco de alivio, logrando que se sancione a los responsables”, aclaró.

SU GRAN PROYECTO

“Hace unos días el equipo de colaboradores de Ser Humano tuvo un encuentro de fin de semana con el coach Checho Lora, unas de las tareas que nos puso fue llevar tres fotografías de lo que realmente era importante en nuestras vidas. Y de mis tres fotos, una de ellas era del logo de Ser Humano que está entre mis tres prioridades”.