Venez Gafer

Santo Domingo

Lo primero que nos dijo Tania al pisar las instalaciones del Listín Diario, fue lo emocionante que es estar allí y volver a caminar por los pasillos, que para ella es como viajar por el año 1995, cuando vino desde la ciudad de Miami con un proyecto de tesis de periodismo que, increíblemente, se convirtió en una revista de mujer, una de las más leídas del país. Después de unos “minutos” de conversación, descubrí que detrás de la alegre y entusiasta Tania que conocemos, hay una persona sensible, con una fuerte búsqueda de lo espiritual, una idealista empedernida que sueña con un país mejor y con un amor genuino hacia su familia y su carrera. A Báez la defino como el “ave fénix dominicana”, por su gran capacidad de resurgir de entre sus propias dificultades.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ PASABA POR TU MENTE CUANDO APENAS TENÍAS 16 AÑOS Y YA ESTABAS CONDUCIENDO UN PROGRAMA DE TV?

TANIA BÁEZ: Yo estaba terminando mi último año de colegio, y recuerdo cuando salía directo al programa (Rahintel, donde ahora está Antena Latina). Conducía con un grupo de gente joven que como yo, tenían el sueño de disfrutarse la oportunidad que nos habían dado. Yo no tenía muchas expectativas, pensé que iba a ser algo fortuito y que no sería mi carrera; sin embargo, se convirtió en toda una fuente de oportunidades infinitas para mí, dando paso a casi 33 años vinculados a la prensa, TV y radio, sin interrupciones. Hoy queda de esa niña de 16, el hambre de aprender; siempre tengo mucha necesidad de mantenerme abierta y receptiva a nuevos aprendizajes.

OH!MAGAZINE: COMO CREADORA DE OH! MAGAZINE, ¿QUÉ SIENTES AL ESTAR EN LA PORTADA DE LA REVISTA QUE UN DÍA IDEASTE?

TANIA BÁEZ: Es más que un honor volver a estar en ella. Recuerdo a Eduardo Pellerano (presidente de la Editora Listín Diario, en ese entonces) que me recibió con una receptividad y con amor. Siempre voy a estar agradecida de Eduardo que, sin conocerme, confió en mi trabajo y que me permitió desarrollar este proyecto de tesis que era Oh! Magazine. Es hermoso verlas a ustedes (al equipOh!) tan jóvenes y frescas, y ver a Helen que hoy es la editora y que fue también asistente de producción del programa ‘‘Hola Gente’’, me hace darme cuenta que el camino ha sido rico y hermoso. Rememoro muchos 24 de diciembre, en el que todos nosotros nos quedábamos hasta tarde. Cada edición que salía era un: ¡Wow!, lo hicimos!

OH!MAGAZINE: EL PROGRAMA HOLA GENTE LO IDEASTE COMO UNA FORMA DE LLEVAR OH! MAGAZINE A LA TV. ¿QUÉ DEJO EN TI?

TANIA BÁEZ: Luego de una reunión entre editores y colegas, concretamos la idea de llevar a Oh! Magazine a la televisión y quería ponerle algo que tenga que ver con Oh! y le puse Hola Gente. Definitivamente fue la mayor bendición de mi vida profesional. Durante 16 años tuve la suerte de vivir en un proyecto que amé, que concebí desde cero hasta convertirle en una marca, que durante mucho tiempo fue una referencia en términos de calidad y nos retiramos aún siendo el programa de fin de semana de mayor audiencia. Me dejó el compromiso latente de hacer televisión con un contenido para inspirar y transformar.

OH!MAGAZINE: ¿CÓMO DEJAS LA TV PARA PASAR AL MUNDO DEL COACHING TRANSFORMACIONAL (2014)?

TANIA BÁEZ: ‘‘Hola Gente’’ fue como una palanca para llegar hasta donde estoy. Recuerdo que integré un segmento en los últimos cuatro años, que era una reflexión y se convirtió en el segmento más esperado, y es a partir de allí que sentí que eso era lo que quería hacer durante el resto de mi vida.

OH!MAGAZINE: ¿SENTISTE MIEDO CON ESTE CAMBIO?

TANIA BÁEZ: ¡Absolutamente, sentí terror! Tenía cerca de 10 años soñando dar el gran salto de televisión al coaching, pero por miedo lo posponía año tras año. Porque me iba muy bien en el programa y estaba cómoda, hasta que llegó el momento, que ni siquiera se dio como lo planeé, me vi obligada por una serie de situaciones poco afortunadas; crisis emocionales y económicas; muchos me dieron la espalda. Si hubiese en ese momento podido volver a la televisión, hubiera vuelto porque pasé mucha lucha, no pensé que iba a ser capaz de superarlo, pero siempre he sido una persona muy resiliente. Y la verdad es que yo sabía que algo bueno iba a llegar, siempre pensaba que lo mejor estaba por venir; esa situación me inspiró a escribir mi libro: Lo mejor está por venir y también salió la conferencia Voy por más.

OH!MAGAZINE: ¿FILTRAS PARTE DE TUS EXPERIENCIAS PERSONALES EN TUS CONFERENCIAS?

TANIA BÁEZ: Yo creo que si yo no tuviera 51 años y no hubiera vivido una vida tan rica y tan intensa de tantas situaciones, creo que no tuviese la fuente para mi trabajo. He tenido muchas certificaciones y cursos que me han avalado, pero yo sé y siento que lo que hago está más fundamentado en los errores y las experiencias que he vivido.

OH!MAGAZINE: ¿TIENES ALGÚN MIEDO CUANDO ESTÁS DANDO TUS CONFERENCIAS?

TANIA BÁEZ: Bueno, le temo a tener una conferencia y amanecer ese día ronca. Por eso siempre agradezco a Dios hasta por mi voz.

OH!MAGAZINE: Y CUANDO ESTÁS EN OTRO PAÍS... ¿TE DA ANSIEDAD?

TANIA BÁEZ: La receptividad de la gente cuando estoy en otro país es igual, porque el ser humano es el mismo, con los mismos miedos, con las mismas carencias; no es a mí, es el mensaje y la receptividad.

OH!MAGAZINE: TU TRABAJO ES HABLAR, PERO... ¿TIENES UN DÍA QUE SIMPLEMENTE NO QUIERES DIALOGAR CON NADIE?

TANIA BÁEZ: Sí, me pasa mucho y precisamente en estos meses he estado en esa onda. Siento que he trabajado tanto en este último trimestre y justamente estaba haciendo los arreglos para hacer un retiro por una semana en un lugar. Medito tres veces a la semana como poco. De vez en cuando me voy a una montaña, camino, como sano y escucho mi interior; abrazo a los árboles y vuelvo a la ciudad, renovada. No puedo darle a nadie lo que no me doy a mí misma. Trato de trabajar con coherencia.

OH!MAGAZINE: ¿TANIA BÁEZ TIENE DÍAS GRISES?

TANIA BÁEZ: Tengo días grises y tristes. A esos días les doy permiso, porque para apreciar la luz hay que conocer la sombra y yo sé que el dolor no se evade, es un gran potencializador de muchos aprendizajes. Antes no me atrevía a decirles a mis hijos o a mi esposo que estoy triste, por mantener la imagen de mujer empoderada, pero hoy por hoy digo no puedo y a mi equipo de trabajo les digo: "Señores, hoy no cuenten conmigo". Trato siempre de hacer un ‘‘detox digital’’, y apartarme sin tener mucho contacto con la parte digital, ya que siempre estoy conectada a las redes.

OH!MAGAZINE: EN UNA SOLA PALABRA, ¿CÓMO TE DEFINES?

Auténtica.

OH!MAGAZINE: ¿TENDREMOS OTRO LIBRO COMO EL QUE ESCRIBISTE, ‘‘LO MEJOR ESTÁ POR VENIR’’?

TANIA BÁEZ: Pienso que sí, de hecho, no he mandado hacer más de ese libro que me están pidiendo, porque tengo la intención de escribir otro libro, tengo que hacerlo, lo que pasa es que escribir un libro es muy drenante emocionalmente.

OH!MAGAZINE: ¿EN QUÉ ETAPA ESTÁS DE LOGRAR, ‘‘LO MEJOR DE TU VIDA’’?

TANIA BÁEZ: Estoy en una etapa de gran apreciación, donde doy gracias por todo, incluyendo lo no tan bueno. No es que he dejado de pasar por momentos difíciles, pero hoy ya sé que todo pasa por un plan mayor, porque hay un ser superior que me creó a su imagen y a su semejanza y que soy hija del Creador.

OH!MAGAZINE: PASAN LOS AÑOS Y TE VEMOS IGUAL DE RADIANTE Y BELLA. ¡REVÉLANOS TUS TRUQUITOS!

TANIA BÁEZ: La verdad es que yo soy una persona que se ocupa mucho de la belleza de modo integral. Aunque como toda mujer hago mis tratamientos preventivos; cuidado de la piel, limpieza, hidratación. Siempre he tenido unas libritas de más, pero no es por la cantidad o calidad de lo que como, sino por mi contextura genética, pero siempre cuido mi alimentación y desde enero de este año no como carne. Practico boxeo, bailo zumba y hago crossfit; me mantengo muy activa no solo con mi cuerpo, sino mi mente también. Trato de cuidar mis órganos. No quiero que mi cara esté lozana o mis uñas estén bien cuidadas y que mis órganos internos estén enfermos.

OH!MAGAZINE: ¿Y QUÉ NOS DICES DE ESE CARISMA Y JOVIALIDAD QUE SIEMPRE TE HA CARACTERIZADO?

TANIA BÁEZ: Yo siempre tengo unas ganas de aprender que me conectan con la juventud. Nunca paro de estudiar. Todo el tiempo estoy buscando algo que aprender, mantiene viva mis neuronas. Perfectamente puedo reunirme con amigas de 20 y 30 años, tengo amistades de diferentes edades y me puedo muy bien conectar con ellas. Creo que tengo alegría de naturaleza. Puedes ir cualquier día a mi casa, y nos encuentras siempre bromeando y riéndonos todos. Mi buen humor lo saqué de mis padres, especialmente de mi papá.

OH!MAGAZINE: ME IMAGINO LO ORGULLOSA QUE ESTABAS AL VER A TU TECHY ABRIR EL PASADO CONCIERTO DE JUAN LUIS GUERRA, EN EL TEATRO UNITED PALACE, NEW YORK. ¿QUÉ SENTISTE ESE DÍA?

TANIA BÁEZ: Para mí, lo que está pasando con Techy, es muy bonito, porque es una reafirmación a la gente joven de que sí se puede, que todo tiene su hora y, paso a paso, ella lo ha logrado, después de 15 años trabajando para ello; lo está disfrutando con madurez y gratitud.

OH!MAGAZINE: DE TECHY Y KARLA... ¿CUÁL DE LAS DOS SE PARECE MÁS A TI?

TANIA BÁEZ: Techy se parece más a mí físicamente y mucha gente lo dice, pero en personalidad hay una mezcla. Karla tiene la sensibilidad y el manejo con la gente, le gusta involucrarse con causas caritativas como yo, pero por otra parte, Techy saca de mí la chispa ocurrente y controladora. Las tres tenemos una mezcla de cualidades.

MÁS DE ELLA...

• UNA CANCIÓN: OLD AND WISE,

THE ALAN PARSONS

• ALGO QUE QUIERES GANAR:

LA LUCHA AL EGO

• UN SUEÑO: UN PAÍS JUSTO

• UNA COMIDA: LA ITALIANA

• UN LUGAR QUE QUISIERAS IR:

NUEVA ZELANDA.

• ALGO QUE TE RENUEVA:

LA NATURALEZA

• UN PASATIEMPO:

LEER Y ESTUDIAR

• UN PERSONAJE:

OPRAH WINFREY

• ¿QUÉ DETESTAS?:

LA DESIGUALDAD

• ALGO QUE AMAS:

MI FAMILIA

• MÚSICA: JUAN LUIS GUERRA,

SERGIO VARGAS, MICHAEL

BUBLE, Y MI HIJA TECHY,

POR SUPUESTO.

OH!MAGAZINE: ¿ESTÁS CONFORME CON LAS MUJERES QUE HAS FORMADO?

TANIA BÁEZ: Me siento muy satisfecha de las mujeres que he criado, independientemente de cualquier logro que puedan ostentar. Son mujeres centradas, fuertes que no se llenan la cabeza de banalidades y muy auténticas, las veo muy reales y orgánicas.

OH!MAGAZINE: HÁBLANOS DE LOS NIÑOS QUE TE REGALARON LA GRACIA DE SER ABUELA: DILAN, NOAH Y EL ‘GORDO’, TEO.

TANIA BÁEZ: Bueno... yo creo que la experiencia de ser abuela ha sido como cuando tu vida solamente le faltaba la moña para envolver el gran regalo.

Ellos han sido las alas que yo necesitaba para volar más alto, porque ellos llegaron justo en un momento en el que yo estaba en una crisis emocional y económica, y fue como ponerme dos ángeles. Teo ya llegó en un momento donde estábamos más organizados. Hoy por hoy siento que el mejor rol de mi vida es el de ser abuela.

OH!MAGAZINE: TÚ Y TU ESPOSO FRANCISCO JIMÉNEZ, ¿CÓMO HAN LOGRADO SINTONIZAR POR TANTOS AÑOS?

TANIA BÁEZ: Tengo 12 años con mi esposo. Increíblemente somos dos personas totalmente diferentes como el yin y el yang, pero es un reto que nos mantiene activos, no nos aburrimos y por encima de las diferencias, gozamos de una química muy poderosa. Aprecio bastante de él, la forma en que se ha relacionado con mi familia y mis nietos. Francisco es un gran abuelo y eso hace que yo me enamore más de él.

OH!MAGAZINE: ¿SIENTES QUE ESTÁS EN EL CAMINO REAL?

TANIA BÁEZ: El resultado de todo lo que haces debe ser que tu corazón está en paz, y yo he podido estar segura de lo que he hecho, mi corazón ha quedado en paz.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ ES EL ÉXITO PARA TI Y EN QUÉ NIVEL ESTÁS PARA SABOREARLO?

TANIA BÁEZ: El éxito para mí es vivir en consonancia, ser coherente con lo que dices, y haces y haber encontrado en tu oficio una manera de servir y tener con quién compartir todo lo que has logrado; si es eso el éxito, entonces sí, lo he logrado. Lo que hago me hace muy feliz, y me hace sentir útil y, sobre todo, creo que la vida que tengo, Dios me ha dado la posibilidad de tener una vida pública: la vía que me permite exponer lo que hago y tener una trayectoria limpia, me ha permitido lograrlo.

OH!MAGAZINE: YA PARA FINALIZAR, ¿QUÉ MENSAJE LES DEJAS A LAS LECTORAS DE OH! Y A TUS SEGUIDORAS DE SIEMPRE?

TANIA BÁEZ: Que siempre intenten hacer todo lo que emprendan, ya sea un trabajo, una relación personal, social o familiar; siempre traten de hacerlo de la mejor manera y sin dañar a otros, sin agredir para trascender, porque la cosa más hermosa es poder regresar con las puertas abiertas y que dondequiera que estés, puedas servir. Que no les importe cerrar ciclos, ya que la vida es cambiante y que no hay nada que permanezca estático o para siempre. No le teman a los cambios.