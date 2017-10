Breve recuento del año 2017

Pachico Tejada

pachico.tejada@listindiario.com

El año entra en su recta final y en el aspecto cinematográfico local no ha sido demasiado bueno, por lo menos en lo que se refiere a calidad artística. Esto, pese a que dio inicio con una producción inusual y diferente en la filmografía nacional. Hablamos del experimento llamado “Azul magia”, una historia de género fantástico que realizó el grupo de jóvenes llamado Mentes fritas. Pero lo que siguió ya no fue tan prometedor como este discreto filme. Llegó el primer golpe de Roberto Ángel Salcedo llamado “El plan perfecto”, que usó casi todos los recursos que tiene el joven productor de televisión, y que este año con sus otros dos estrenos (“Súper papá” y “Pasao de libras”) dio pasos atrás, luego de la aceptable “Pa¥ qué me casé”). Luego vendría el intento de drama romántico de Alfonso Rodríguez, “El encuentro”, pieza ridícula en su puesta en escena. “Reinbou”, de David Maler y Andrés Curbelo trajo belleza visual, pero con un argumento que contaba poco. No así “El hombre que cuida”, de Alejandro Andújar, de lo mejor de este año, con muy buen manejo de los actores, sobre todo de Héctor Aníbal, y del drama. “Carpinteros”, de José María Cabral, fue otro paso positivo en la filmografía de este año, pese a que le reprochemos su rebuscado final. Le siguió “Sambá”, de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, un paso atrás en la calidad que ha exhibido esta pareja. “Todas las mujeres son iguales”, de David Maler, aunque mejor que su predecesora masculina, se quedaría un poco corta. Se nos escapó “El peor comediante del mundo”, de Miguel Alcántara, para caer en la decepcionante “Patricia, el regreso del sueño”, de René Fortunato. “Mañana no te olvides”, un drama que busca la lágrima, tiene un problema de ritmo.