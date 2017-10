Ha*Ash le canta a la vida

Jessica Leonor

Santo Domingo

El dúo mexicano Ha*Ash le cantará a la vida para contrarrestar con amor y alegría las guerras y los desastres naturales que están pasando en el mundo. “Gracias a las redes sociales nos estamos dando cuenta de la necesidad que hay y dónde la hay. Y como artistas estamos para ayudar.

Si tenemos la oportunidad de usar un micrófono, debemos invitar a la gente para que siga aportando”, explicó Ashly en una entrevista con LISTÍN DIARIO al referirse a los fenómenos naturales que han afectado en los últimos meses a Latinoamérica.

Con quince años de carrera, interpretando temas de amor y desamor, contando lo que sienten a través de sus canciones, el dúo de hermanas integrado por Hanna Nicole y Ashley Grace Pérez Mosa se unen a Prince Royce para hacer “100 años”, la carta de presentación de su sexto disco.

Después de temas como: “Odio amarte”, “¿Qué hago yo?”, “No te quiero nada”, “Impermeable”, “Te dejo en libertad”, “Todo no fue suficiente”, “Amor a medias”, “Perdón, perdón”, “Lo aprendí de ti” y “Ex de verdad”, todos estos dedicados a amores imposibles que identifican a Ashly, ahora traen una propuesta menos dramática con el enfoque de disfrutar la vida.

“Componemos sobre lo que nos está pasando, pero en este disco tomamos un poquito el rumbo de cantarle a la vida, disfrutarla, no tomar todo tan en serio y ser menos dramáticas. Ahora el mundo no necesita más drama. Voy a dejar mis historias, además en el amor no nos está yendo tan mal y eso se escucha en las nuevas canciones”, aseguró Ashly.

El país

Unirse con Prince Royce para hacer este tema fue una idea de Hanna, y luego como ambas son seguidoras de su música consideraron que su voz sería la ideal para enmarcar la historia de amor que se da en “100 años”, sacando a Prince un poco de la bachata y entrándolo en el mundo pop-rock en que se mueven.

“Esta canción nos dejó una gran representación de República Dominicana. Él nos habló mucho de su país y de lo orgulloso que está. Nos divertimos y él es un tipazo y canta espectacular”, comentó Ashley.

Volver al país es un plan que está en su corazón. Según explica Ashley, el encuentro que tuvieron el año pasado en el anfiteatro Nuryn Sanlley fue algo impresionante y memorable ya que ellas no contaban con la aceptación que tuvieron de los fans locales.