¡Día de cine! estos son los estrenos en las salas dominicanas

Santo Domingo

Para este jueves tres películas se unen a la cartelera que ofrecen los cines criollos para el disfrute de los amantes del séptimo arte.

Estos son los estrenos:

"Lucky Logan"

Steven Soderbergh, director de filmes como "Erin Brockobich" y "Traffic", regresa a las pantallas dominicanas con "Lucky Logan" o "La suerte de los Logan", que se estrena hoy. Con las actuaciones de Daniel Craig, Adam Driver, Channing Tatum y Katie Holmes, la película trata la historia de tres hermanos que intentan hacer cambiar su suerte planifican un robo durante una carrera automovilística en Carolina del Norte.

"Pasao de libras"

La nueva comedia de Roberto Ángel Salcedo, "Pasao de libras", cuenta la historia de tres obesos interpretados por Luis José Germán, Carlos Sánchez y Carlos de la Mota, que se realizan la cirugía bariátrica para dejar de ser gordos y cambiar de vida, al tiempo que uno de ellos se ve envuelto en un lío de dinero al ser el principal sospechoso del robo al banco en el que trabaja.

"An Inconvenient Sequel: Truth to Power"

El tercer estreno de esta semana es "An Inconvenient Sequel: Truth to Power", un documental producido por el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Una década después de que “Una verdad incómoda” llevase el cambio del clima a la cultura popular, aparece la fascinante y vibrante secuela que pone de manifiesto lo cerca que estamos de una verdadera revolución de la energía.