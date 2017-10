Marcos Yaroide se defiende de acusación hecha por uno de sus hermanos

Pachico Tejada

Santo Domingo

El cantante y pastor evangélico Marcos Yaroide ha sido acusado por su hermano Leonardo Dionisio Rambalde de no compartir con ellos lo que recauda la La Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos (Sgacedom), por la obra de su padre, el merenguero típico Guandulito.

La denuncia la ha hecho a través del programa Dparranda Radio Show, que se transmite a través de Súper Q 100.9 FM. Rambalde explicó además, que Yaroide no busca a sus otros hermanos y que desde hace seis o siete meses no habla con el intérprete de “Que se abran los cielos”.

Rambalde, de 56 años, y segundo hijo de Dionisio Mejía, verdadero nombre del legendario merenguero fallecido en 1979 a la edad de 68 años, añadió que él sus otros hermanos, procederán a demandar legalmente a Yaroide.

“Mi hermano no perdona que yo haya progresado”, ha dicho Yaroide, quien fue contactado por el mismo programa radial que se transmite de lunes a viernes de 12:00 a 1:00 de la tarde. El cantante se defendió de esta forma de la acusación y manifestó que solo tiene problemas con Dionisio Rambalde, y no con todos sus otros hermanos como este alega. Además dijo que en la Sgacedom solo cobra lo que le corresponde por su obra y que no recibe dinero por la que hizo su padre.