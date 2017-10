Wason de viaje por la vida

Ramón Almánzar

Santo Domingo

Hace quince años Wason Brazobán emprendió un camino musical a contracorriente. El mundo iba por los sonidos urbanos y él se aventuraba con aquellas notas del aparente romanticismo trasnochado. El martes, cuando se reunió con la prensa en Hard Rock Live, se reía solo de verse tres lustros después cosechando éxitos cantando baladas y boleros, tras no dejarse doblegar por la moda musical.

“Me decían que con balada no iba a llegar al pueblo y, sin embargo, hoy yo canto en el Teatro Nacional y mañana en La Kuora de Villa Consuelo”, expresó para ponerse de ejemplo de cuando se persigue un sueño y se trabaja por conquistarlo.

Para celebrarlo, el artista presentó su nueva producción discográfica “De viaje por la vida”, además de protagonizar un nuevo concierto, mañana viernes, en Hard Rock Live de Blue Mall.

“De viaje por la vida”, con la disquera Premium Latin Music, es un álbum de 16 canciones, que inició siendo producido por el fallecido Pachy Carrasco, quien hiciera los arreglos de tres temas. Incluye “La mujer que a mí me gusta”, su renovado encuentro con las mieles del éxito radial y de aplausos colectivos.

“Yo soy un bolerista neto y quería que este álbum se pareciera mucho a lo que yo soy”, afirmó Wason.

Luego agregó: “Es el mejor disco, el más completo, ahí están todas mis raíces y por eso estoy tan emocionado”.

UNA LARGA AUSENCIA

EXPLICACIONES. Wason Brazobán tenía cuatro años sin presentar una novedad discográfica completa ni reunirse con la prensa. Sus razones no quedaron claras, pero él expone de buena manera lo que siente. “En verdad yo tenía mucho trabajo. No he parado viajando, giras, conciertos y en mi tiempo libre yo me meto en un play en Villa Mella con los muchachos, a jugar béisbol. Y yo quería algo especial, quería que cuando me reuniera con ustedes fuera así, que me preguntaran por muchas cosas como lo están haciendo ahora”, fue su respuesta sobre la larga ausencia de una gran reunión mediática.

“EL MERENGUE ESTÁ DECAÍDO”

Si ahora Wason Brazobán tuviera que cantar en otro género él no duda de que sería el merengue, en el que ve una gran oportunidad de pegada en estos momentos.

Si tuvieras que cantar en otro género ¿cuál sería?, se le preguntó. Su respuesta: “Puede ser merengue porque a mí me gustan las crisis, de la crisis se sacan oportunidades y veo una gran oportunidad grandísima para alguien que quiera venir con un buen merengue ahora mismo”.

Cuando se le pidió que explicara sobre el particular, aclaró que “no estoy acabando con el merengue, pero sí se sabe que el género está un poco decaído”.

-¿Qué le hace falta?, fue otra pregunta. “Desde el punto de vista mía sangre nueva. No podemos tapar los ojos. Si sale un chamaquito que cante bien y que las mujeres se mueran por él las cosas pueden funcionar”.

Wason se siente más cerca de los merengueros que de los urbanos. “Pero mil veces, jajaja”, bromeó al responder cuando se le planteó esa disyuntiva.

¿Con quién de los urbanos grabaría?. Lo haría con cualquiera “si respetan las letras”, pero con los merengueros no objeta nada. “Grabaría con todos”. ¿Incluyendo a Omega? - Sí, él tiene mucho talento.

Wason Vs. Pavel Núñez

Durante estos quince años de carrera de Wason una constante mediática es la supuesta rivalidad artística con el cantautor Pavel Núñez. Son los dos solistas que más han trascendido en este siglo, pero se ha hecho difícil un dúo en un disco o una presentación conjunta. En realidad, no se les ha visto cantar ni grabar juntos y tanta apatía de uno con otro da a entender que no se llevan bien.

Sin embargo, Wason lo niega con su risa socarrona y un no de incertidumbre.

“No, no, de mi parte nunca hemos sido rivales y tampoco creo que de la de él. Pavel y yo no somos mejores ni peores, somos diferentes. Pavel es un poco más trovador, yo soy un poco más popular. Él ha tenido suerte en su estilo y yo he tenido suerte en el mío”. Punto y aparte. El tiempo se encargará...

De sus inquietudes sociales, Wason está claro que seguirá sus pronunciamientos sobre temas sociopolíticos.

“Yo vivo en República Dominicana y lo malo que pase aquí directamente me afecta a mí y a mis hijos. Si no puedo disfrutar libremente en un parque con mi novia, mis amigos o mi familia lo seguiré denunciando”, expresó.