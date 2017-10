Ni Ñeñeco anima a Liondy Ozoria, quien anda decepcionado

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

A Liondy Ozoria ni Ñeñeco lo anima en estos días. El showman anda con "un cúmulo de decepciones" del medio artístico que "lo pinchan y no bota sangre", aunque señala que el enojo se le pasará.

“Tengo un cúmulo de decepciones, enojos, traiciones... necesito desahogarme y me disculpan pero lo haré por aquí”, comenzó diciendo sobre su estado de ánimo.

Ozoria reveló que algunos que dicen ser sus amigos no creen en su cristianidad, hablan a sus espaldas de él y esos que dicen ser sus amigos le han robado ideas que les ha planteado.

En el desahogo el también animador de “Aquí se habla Español” (Antena Latina) expresó “es complicado trabajar en un medio donde haces pulso solo con tu talento y deseos de hacer las cosas bien”.

Luego agregó: “Me he encontrado con tantas cosas; me he ‘enamorado’ de amistades que el día que de alguna manera u otra verlo por su bienestar prefieren poner su orgullo de por medio y perder mi real amistad”.

También sostuvo que “me he enterado de gente que de frente me ‘ama’, pero cuando no estoy hablan cosas de mí que ni yo sabía… he visto gente enojarse conmigo por buscar yo la forma de progresar; he visto a otros poner en tela de juicio mi cristiandad, me enojo conmigo mismo pues hasta yo lo he hecho debido a mis imperfecciones, defectos y debilidades…”.

En su rosario de amargura, aseguró que ha visto gente “poner en marcha ideas mías de las que les he hablado… he visto cómo me sacan de ciertos círculos de ‘talentos’ por miedo a que mi trabajo vaya a opacar el de otros, y ese no es mi norte, al contrario, siempre he buscado la forma de apoyar dentro de mis posibilidades…”.

Según sus palabras, lo único que tiene “es talento que Dios me ha dado y cada vez que lo uso dejo buena impresión, pero vivo aquí…”.

Sin embargo, aunque ha visto todo eso y otras cosas “lo que escribo ahora solo es un desahogo, porque he aprendido a no reaccionar con el enojo, solo dejo que las cosas sigan su rumbo, pues estoy seguro que Dios me tiene cosas grandes y mejores”.

Al final aclaró que “no es quejándome, pues agradezco cada bendición… ah! y a esos que han sido motivo de mis enojos y decepciones les digo que les amo igual, porque como siempre digo: -Yo no tengo problemas con nadie, si alguien tiene problemas conmigo es su problema… siento un ligero enojo, pero ya se me pasará. Bendiciones”.

Ozoria es conocido como humorista y conductor de televisión y en el escenario es seguido por su personaje de Ñeñeco, el que le saca risas a quienes lo ven.