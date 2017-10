Jóvenes que aman el cine desde la radio

Jessica Leonor

Santo Domingo

A raíz de la crisis que vivió el programa Cineasta Radio con la enfermedad de uno de sus integrantes, el fallecido Armando Almánzar, el grupo de jóvenes cinéfilos que lo produce decidió dejar de hacerlo diario.

Es por eso que desde enero lo transmiten los domingos, de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, a través de La Nota Diferente 95.7 FM, y no diariamente, como originalmente se hacía.

Realizando un contenido más dinámico en las redes sociales, Smayle A. Domínguez, José Aquino, Dahiana Acosta, Edwin Cruz, José Maracallo y Luis G. Jansen, se reúnen con el fin de analizar los diferentes puntos de una producción cinematográfica desde distintos enfoques.

“La crítica en este país no tiene una buena recepción, porque la gente aquí no está acostumbrada a que se le vea las cosas desde un punto de vista crítico y se toman las cosas personal”, explicó Dahiana Acosta, en una entrevista con LISTÍN DIARIO.

Al referirse a los que critican el cine en el país y a cómo estos se consideran, Edwin Cruz afirmó que los críticos consagrados al análisis cinematográfico, como lo fue Armando Almánzar han desaparecido. “Para mí el problema grave es que hay jóvenes que se dedican a la crítica y ellos mismos se autonombran críticos y ellos son lo que yo soy, un comentarista de cine, y hasta que no se entienda eso no vamos a avanzar. Aquí no hay críticos de cine”, enfatizó Cruz.

Explica que es necesario poseer un conocimiento en todas las artes, y quien no conozca a profundidad la pintura, la fotografía, la música y otras disciplinas, no puede llamarse crítico. Agrega que para ser crítico hay se vivir consagrado a eso y con la economía local es muy dificil.

DETALLES DEL PROGRAMA

Aparte de informar, sobre los contenidos de las producciones cinematográficas locales y extranjeras, Cineasta Radio tiene como objetivo educar a los oyentes para que vean las películas con un sentido crítico, según explicó Edwin Cruz a LISTÍN DIARIO. El programa muestra cada domingo un resumen de las críticas de las películas, principalmente de los estrenos semanales. En esta nueva etapa el equipo brinda más dinamismo a las redes sociales y al canal de YouTube, que es donde el público joven presta mayor atención creando voces para que los demás también sean parte y comenten.