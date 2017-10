Jhoel invierte RD$4 millones en programa

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo

Producir televisión es muy costoso, sobre todo en este país donde abundan los canales de televisión y la publicidad se divide en mil pedazos. Además de esperar la oportunidad para que un canal le abriera las puertas, Jhoel López tuvo que asegurar el patrocinio con el que comenzará su nuevo proyecto televisivo: “Me gusta de noche con Jhoel López” el que estrena este sábado a las 10:30 de la noche por Color Visión, canal 9.

Para esta primera entrega el joven conductor tuvo que invertir unos cuatro millones de pesos. Es decir, desde el montaje de la escenografía y llevar a cabo la producción en la que intervienen un equipo de seis personas, quienes son parte del programa, una especie de “late night show”.

Jhoel reveló que tiene cubiertos los primeros seis meses para la empleomanía y darle un tiempo a que el proyecto despegue y comience a venderse.

Llegar a este punto no fue fácil. Fueron meses de mucho trabajo y de concretar una idea en donde él pudiera explotar sus facetas artísticas. Jhoel tuvo un recorrido de dos años y medio esperando por una oportunidad, tocando puertas en diferentes canales de televisión y buscando patrocinio para cuando llegara el momento.

López contó con la suerte de que es imagen de diferentes marcas de empresas y estas siempre estuvieron dispuestas a apoyarlo. “Tuve que esperar mi tiempo, pero gracias a Dios siempre he contando con la gente que me apoya y como imagen de algunas marcas esto me facilitó el camino”, comentó.

De iniciar en la televisión desde niño en “Topi Topi”, continuar como talento juvenil en “Conecta2” y afianzarse en “El Escándalo del 13” y luego esperar por una oportunidad esto no lo frustró, más sin embargo, confesó que esto le daba fuerzas para continuar.

La noche del lunes Jhoel dio a conocer a la prensa su proyecto. Ese mismo día celebraba 36 años de vida, los que festejó con entusiasmo. A sus años reflexiona que agradece el haber pasado tanto trabajo, ya que esto lo convirtió en un ser humano fuerte.

“Mi vida no fue fácil y eso me hizo un ser humano hábil, inteligente, disciplinado y que valora las cosas buenas que le pasan”, se definió.

Con más de 20 años en la televisión agradece a Dios por el talento y saber cultivarlo para evolucionar de una manera natural en las diferentes etapas en la televisión.

“A mis 36 años de vida y más de veinte en la televisión doy gracias a Dios por todo lo vivido, porque pude materializar mi sueño de ayudar a mi familia y convertirme en un ente productivo y honesto, a pesar de que vengo de una familia muy pobre, y que viví en diferentes barrios del país”, añadió.