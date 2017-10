Lo difícil de ser Jennifer Lawrence, la actriz

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

“Cuando era mucho más joven y empezaba mi carrera, los productores de una película me dijeron que perdiera 15 libras (unos 7 kilos) en dos semanas”, reveló Jennifer Lawrence en un evento de mujeres de Hollywood organizado por la revista Elle en Los Ángeles, tras confesar todo lo que tuvo que pasar para ser lo que ha logrado.

Hoy ella es una reputada actriz, con un Óscar y otras tres candidaturas al premio más prestigioso de la industria, así como también se ha convertido en una de las estrellas mejor pagadas del cine. Pero en un momento en el que Hollywood vive golpeado por el escándalo sexual protagonizado por el productor caído en desgracia Harvey Weinstein, la intérprete, de 27 años, ha ofrecido un discurso para contar los episodios “degradantes” que tuvo que vivir cuando trababa de hacerse un hueco como actriz. Su primer papel en una película lo consiguió a los 18 años, cuando trabajó en Garden Party, de 2008.

Tras contar que le pidieron que bajara de peso, y sabiendo que una actriz antes que ella había sido despedida por no haber adelgazado lo suficientemente rápido, Lawrence que promociona Madre! tuvo que vivir un episodio degradante.

“Durante esa época, una mujer productora me hizo decir unas líneas desnuda en una fila con unas cinco mujeres que eran mucho, mucho, más delgadas que yo. Estábamos de pie una al lado de la otra y solo nos cubría nuestras partes íntimas cinta adhesiva. Después de ese momento humillante y degradante, la mujer productora me dijo que debería utilizar esas fotos en las que salía desnuda como inspiración para mi dieta”, reveló Jennifer Lawrence a la audiencia sobre una situación en la que, dijo, se sintió “atrapada” por su falta de poder en ese momento:

Confesó que “aún estoy aprendiendo que no tengo que sonreír cuando un hombre me hace sentir incómoda. En un mundo perfecto, cada ser humano debería tener el poder de ser tratado con respeto, porque son humanos. Pero hasta que lleguemos a eso, yo voy a prestar mis oídos y mi voy a cualquier chico, chica, hombre o mujer que no sientan que se pueden proteger a ellos mismos”.