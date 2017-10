“Soy la isla entera” Thaina siente por Haití y RD

Jessica Leonor

jessica.leonor@listindiario.com

Santo Domingo

Thaina Corvington siente que es tan dominicana como haitiana. La cantante que nació en el país, y que a pocos días fue llevada a Haití donde realizó sus estudios primarios y secundarios, considera que tiene cosas de cada uno.

“Soy la isla entera”, dijo Thiana en una entrevista con LISTÍN DIARIO en la que contó cómo el hecho de estar en el medio de ambos países la ha hecho en ocasiones sentirse incómoda, ya que los problemas que enfrenta la isla desde generaciones pasadas son bastante tensos.

Aunque se mantiene en una postura imparcial y objetiva porque conoce lo bueno y lo malo de cada nación. “A veces es incómodo, pero uno aprende a elegir sus batallas y yo no me puedo inclinar para un lado o para otro. He vivido mi vida entera en esta isla, porque en vacaciones venía a República Dominicana y mi formación universitaria fue aquí”, dijo la cantante de padre haitiano y madre dominicana.

La artista comenzó a cantar desde que tenía nueve años. A los 14 pertenecía a una banda de konpa que se llamó “Excess” en la que era la única chica y sus compañeros la hacían sentir cuidada y protegida como si fueran familia.

A la edad de 15 años tenía un programa de televisión en Haití llamado “Caliente latino”, con el propósito de dar a conocer la cultura de Latinoamérica, pero al año siguiente todos sus proyectos en ese país se cayeron por situaciones políticas que obligaron a su madre a llevarla engañada a República Dominicana junto a sus cuatro hermanas.

“Empezar en República Dominicana fue muy difícil para mí, entré en depresión, engordé muchísimo. Cuando estaba allá estaba trabajando en hacer mis propias canciones y en un programa de televisión, y para mí fue muy difícil tener que dejarlo”, dijo la cantante que actualmente promociona su tema “Tras de ti”.

En ese momento puso como condición que sus padres la apuntaran en clases de canto, para mantenerse en calma con la situación que le afectaba. Llegaron al acuerdo, pero después de recibir algunas clases Thaina sintió que no aprendía y las dejó para estudiar en la Escuela Nacional de Arte Dramático.

“Mi madre no estaba de acuerdo, ella quería que yo estudiara Medicina, incluso inicié a estudiarla y hacía dos carrearas al mismo tiempo. Cuando me gradué de Arte Dramático dejé de estudiar Medicina y mi mamá me cortó el agua y la luz”, de forma jocosa explicó la actriz que se vio obligada a buscar trabajo luego de culminar su carrera, por esto actualmente da clase de idiomas.

Esto no la apartó del teatro, siempre se mantuvo haciendo asistencia y dirección de obras, incluyendo obras en francés, pero el terremoto que devastó a Haití en 2012 le hizo bajarle la intensidad al arte para ayudar en las zonas afectadas.

Thaina fue buscada para ayudar con las traducciones y se enfocó tanto en esto que ayudaba a las víctimas del terremoto dando primeros auxilios y puso gran interés en aprender sobre crisis y trauma motivándola a estudiar psicología clínica.

“TRAS DE TI”

Después de hacer adaptaciones con otros artistas, Thaina inicia su carrera como solista con el tema “Tras de ti” que fue escrito y producido por Pavel Núñez. Este tiene una versión en francés la cual fue hecha por ella y es lo que espera hacer con las demás canciones, aunque si se le dificulta en francés puede que haga la versión en creole.