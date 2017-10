Boda del Pueblo deja en luna de miel a los novios y en momentos de hiel a los organizadores

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Los novios, ya esposos, de "La Boda del Pueblo" (el venezolano Juan Manuel Ávila y la dominicana Yaritza Alexandra Acosta), están en estos momentos de luna de miel. Y los organizadores… en momentos de hiel. Entre Santiago Matías (Alofoke) y el Dotol Nastra hay un pleito mediático desde el pasado fin de semana.

El problema entre ellos vino cuando el Dotol Nastra agradeció a todas las personas, marcas y empresas que se sumaron al denominado “Fiestón del Pueblo”, comentario que no le habría gustado a Alofoke, quien reclamó que por qué a él también no se le agradeció debido a que fue un pilar importante en la realización de la boda.

El primero en comentar, aunque luego borró el comentario, fue Bolívar Valera (El Boli), otro de los organizadores, quien aseguró que “La boda del Pueblo tiene un solo responsable y es ese señor que ven ahí (indicando a la foto en Instagram), es Santiago Matías García, que en su programa habló de la foto y luego en el Instagram de Alofoke la gente comenzó a ofrecer cosas, el no reconocerlo es una muestra de ingratitud… y como los ingratos no tienen memoria es probable que se le olvidara… oíste Dotol Nastra”.

El mensaje del Boli fue compartido por Alofoke llamando “Judas” a su hasta ahora inseparable compañero, el Dotol Nastra.

“Boli ta claro, el Judas Nastra es que quiere borrar la historia”, escribió Matías.

Pero eso no quedó ahí y más adelante El Dotol no se quedó callado y públicó: “Un mes completo!!

Cada día haciendo diligencias!! Más de 50 diligencias!! Gastando mi gasolina, Pagando comidas y cenas muchas veces dándole de mi dinero a los novios si no tenían, solo con ellos, en algunos días Boli cuando estaba en el país, y yo sacrificando mi trabajo (todo este tiempo no he hecho videos) de tan cansado que terminaba el día!! ¿Y Alofoke sacrificó su trabajo? Alofoke fue para Europa a viajar en la gira de Alfa y Noriel a buscarse un pal de millones más que ya están en su cuenta!!! ¿Por qué si yo sacrifiqué mi trabajo tú no pudiste sacrificar el tuyo ?? Te respeto y te quiero mucho!! Pero si usted armó todo esto para que le agradezcan pues deja decirte que no lo hiciste de corazón!! Porque yo sí estoy feliz, a pesar de mi sacrificio!! Y no fue intencional!! Se me pasó porque como nunca te vi... olvidé mencionarte en ese post!! De lo mío @santiagomatiasgarcia Desliza la imagen a ver si te ves en alguna de las reuniones y entregas, porq yo ahí no te veo!! Cc. @bolivarvalera”

Por último, Santiago Matías volvió a comentar y en esta ocasión dijo lo siguiente:

“Judas Nastra era imposible dejar una gira montada hace meses por lo de la boda, te recuerdo que a ti nadie te obligo a ocuparte de nada, tú mismo te atribuiste todo, y también recuerda que en mi obligada ausencia dejé mi logística y vehículos a disposición de las tantas diligencias que se hicieron, no seas abusador, hablamos mañana en @kq94.5”.