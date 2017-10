Sindicato comienza proceso para expulsión de Weinstein

AP

Los Ángeles

En una medida sin precedentes, el Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA por sus siglas en inglés) votó unánimemente para iniciar su proceso de terminación para Harvey Weinstein argumentando medidas disciplinarias. El Consejo Nacional de Directores y Funcionarios del sindicato anunció el lunes que Weinstein tiene la oportunidad de responder antes de que se tome una decisión final el 6 de noviembre.

La decisión de avanzar con el proceso de expulsión se tomó por un grupo compuesto por 20 mujeres y 18 hombres. Surge a dos días de que al productor de 65 años galardonado con el Oscar le fuera retirada su membresía de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

Se envió un correo el electrónico a la representante de Weinstein, Sallie Hofmeister, sin obtener una respuesta. El sindicato que cuenta con unos 5.000 miembros y representa a productores en cine, televisión y nuevos medios, también decidió el lunes instituir un grupo de trabajo contra el acoso sexual para investigar y proponer soluciones a lo que calificó como "un problema sistemático y generalizado que requiere una acción inmediata en toda la industria".

"El PGA pide a los líderes de la comunidad del entretenimiento trabajar juntos para asegurar que el abuso sexual y el acoso sean erradicados de la industria", dijeron los presidentes del sindicato Gary Lucchesi y Lori McCreary en un comunicado.

En 2013 Weinstein y su hermano Bob Weinstein recibieron el premio Milestone del PGA, considerado el mayor honor del sindicato, el cual está destinado a reconocer a aquellos que han hecho contribuciones históricas a la industria cinematográfica y de la televisión. Otros galardonados son Walt Disney, Steven Spielberg y James Cameron. Weinstein también ha sido nominado a múltiples premios del PGA, por las películas "Gangs of New York" y "Shakespeare in Love" y dos veces como productor de "Project Runway".

El sindicato ha retirado membresías por falta de pagos, pero Weinstein sería el primero en ser expulsado por medidas disciplinarias.