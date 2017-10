Michel: “Si yo fuera haitiano con orgullo lo dijera”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

El salsero dominicano Michel se incomodó cuando supuestamente una persona le llamó hatiano antes del artista subir a escena en el show "Santo Domingo tiene salsa" que se llevó a cabo en New York este fin de semana.

“Aquí todos somos artistas y esas palabras te las vas a tragar, porque si yo fuera haitiano con orgullo lo dijera, pero como soy dominicano con orgullo fuerte lo digo”, dijo el artista evidentemente incómodo. Michel siempre ha sido blanco de críticas por sus orígenes, ya que, muchos han puesto en duda su nacionalidad dominicana.

“Estúpida, quieren que siga cantando o me vaya. No sabes con quién te has metido. Si tú eres loca, yo soy más loca que tú”, dijo el controversial artista a la supuesta persona que hizo la crítica, que según fuentes se trata de la esposa del salsero Raulín Rosendo. Gracias al video que circula en la sredes y que ha subido a su página Cachicha.com se puede ver lo enojado que estaba el intérprete salsero.

En una entrevista pasada, el salsero reveló que su madre salió embarazada a los 13 años de edad, por lo que entendió que era un niño no deseado y "en aquel entonces en los campos los padres echaban de la casa a las jovencitas cuando esperaban un bebe a esa edad".

“Entonces en el caso mío fue así, cuando mamá me parió tenía 14 años y dejó el niño en basurero, donde a las cuatro de la mañana un señor me rescató que venía de beber tragos y me llevó donde una tía y esa tía no me quiso recibir".

“A los siete años de edad vengo en un camión de tomates y llegó al parque Independencia, que era un parque de tierra, y ahí comienzo con unos muchachos de Guachupita a ayudar a limpiar zapatos para que me dieran de comer y en la calle El Conde conozco a la señora doña Trina, que prácticamente me adopta”, sostuvo muy serio el cantante dominicano.

Michel confesó en ese momento que muchas veces se hacía pasar por haitiano para que la gente le cogiera pena, ya que, habla mucho creol. Sin embargo, sus orígenes están en Barahona, un pueblo al sur del país.