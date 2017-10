“Mi trabajo se mide por la pasión”

Ynmaculada Cruz Hierro

ynmaculada.cruz@listindiario.com

Santo Domingo

El mercado dominicano no tiene abundantes ofertas para el trabajo, en las áreas, que realiza René Brea. La producción de televisión, montajes de eventos, producciones artísticas y espectáculos, con la empresa Concept Makers, René ha establecido un sello de calidad, gracias a su equipo en el que le acompaña su esposa Selinée Méndez.

Como René no hay muchos en el mercado, y quizás por eso se ha ganado la fama de trabajar con altos presupuestos y la etiqueta de que es “muy caro”. Así se comentó cuando no llegó a un acuerdo con la Cervecería Nacional Dominicana para producir a los artistas nacionales que participarían en el Festival Presidente 2017. Sin embargo, Brea asegura que su trabajo no se mide por un presupuesto, sino por la pasión.

“Para nosotros no existen eventos pequeños, después que doy el “sí” mi nivel de compromiso es el mismo para un encuentro de prensa como para un soberano”, sostuvo el productor.

En cuanto a lo del Festival Presidente René reveló que había un monto asignado con el que no estuvo de acuerdo, por lo que rechazó la oferta, ya que según explicó no estaban dadas las mismas condiciones que en el último Festival del 2014, cuando produjo artísticamente todo el talento nacional, además de la transmisión televisiva del evento.

Recordó que el nivel de exigencia y la dedicación detrás de la excelencia se ve reflejada en cualquier puesta en escena que realiza, más ha sabido sacarle el máximo provecho a los recursos que tiene en un evento determinado.

“Por supuesto todo el crédito para mi equipo de producción y mis colaboradores más cercanos, mis suplidores; todos los que comparten conmigo esa visión de quedar bien es lo primero y luego lo demás”.

El cine y Villalona

A principio de este año, Brea anunció la producción filmográfica de la vida de Fernando Villalona, con un presupuesto en que la Cervecería anunciaba sus aportes para el cine dominicano y René se estrenaría como productor. De repente, el proyecto colapsó.

El merenguero recibió ofertas de otros productores, y como dicen en buen dominicano “le calentaron la oreja”, mientras que Fernando aseguró que por un asunto del guión la película estaba detenida.

Esta es la respuesta de René sobre la pregunta: ¿Es cierto que hubo un acercamiento de parte del merenguero con otro director de cine para la filmación de la película? “Sí.

Realmente hubo personas que le plantearon fórmulas a Villalona que distaban mucho de mi integridad, manera de pensar y actuar; todo esto desenfocó al artista y tuvimos que parar, pero gracias a Dios todo está bajo control, superado y lo más importante, nuestra amistad está intacta”.

Sobre el cine dijo que se trata de un escenario nuevo para Fernando y para él.

“Creo que, de su parte, la falta de entendimiento de la magnitud del proyecto y de mi parte haber sido tan permisivo con él. Entonces se da el caso que llevas dos carreras en paralelo, una historia que contar y un negocio que concretar. Si a esto le sumas la parte “bonita” y la parte “no tan bonita” de la industria del cine nacional, entonces se complica”. Para René esta experiencia no fue más que un aprendizaje y cree en la filosofía de que si se detuvo fue porque no era el momento.



René Brea , su esposa Selinée Méndez y el equipo que conforma la empresa Concept Markers.

RENÉ BREA

Pide poner orden en la TV

Bastante se ha escrito sobre la protección y el privilegio que tiene el cine dominicano ante la total falta de apoyo a las otras áreas del arte como el teatro, la música, la televisión, las artes plásticas y demás. Sobre el caso René entiende que el estado no debería asumir tal responsabilidad y lo mejor es que deberían existir estructuras solidas en términos físicos y jurídicos que permitan que nuestra cultura descuelle y se mantenga por siempre, ya que entiende que un pueblo sin su cultura es un pueblo sin identidad.

Así que saludó el proyecto de “ley de audiovisuales”, impulsada por Roberto Cavada, Miralba Ruiz y José E. Pintor.

“Creo que estamos en el momento preciso para que pongamos orden en la casa y logremos acuerdos más justos entre clientes-intermediarios-productores.

La TV sigue siendo el medio masivo por excelencia, pero las producciones locales cargan pesado porque los recursos, una parte no llega a tiempo y la otra se queda en el camino. Además, no son proporcional al trabajo de un grupo de talentos, tanto delante como detrás de cámaras, que pone todo su empeño para que nuestra televisión llegue con dignidad al gran público”.

Brea también llamó la atención a los productores a poner un paro a todos los valores distorsionados que se difunden a diario a través de la televisión, ya que el estado ha demostrado no poder con la situación.

“Nosotros, los productores, a los que nos duele la industria y la sociedad a la que pertenecemos, podríamos exigir públicamente y señalar a aquellos que usan los medios para distorsionar el mensaje y los motivos que debe tener todo programa de televisión, que es entretener sanamente y educar. Estoy seguro que la sociedad dominicana apoyaría una gestión como esta”.

Inoperante

En ese sentido observó que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía ha demostrado ser una institución inoperante, pero además debe luchar con la fina línea de la libertad de expresión.

“Pienso que la nómina de la comisión deberían destinarla para algo más productivo porque es inoperante, no existe.

Tomaré una frase de Alicia Ortega: “si la justicia no funciona, está la condena moral, que es peor”. En el contexto que estamos hablando esto se traduce a que, si desde el Estado no se puede “regular”, entonces nosotros como industria y ente social debemos asumir nuestro papel y señalar a los que usen los medios para exponer al mejor postor los servicios personales de otra persona; eliminar lo que se ha convertido en un deporte nacional, “decir malas palabras por televisión”, sin dejar de mencionar los nuevos sketchs de per- sonajes preestablecidos para confrontarse públicamente como un recurso de producción, donde dejan de lado lo que realmente están cultivando, una cultura de violencia”.

Otro obstáculo que enfrenta la televisión es la competencia con la TV por internet, René entiende que los productores y dueños de canales televisión no están preparados para los cambios que está enfrentado la avasallante televisión por internet. “Estamos rezagados.

El manejo y la búsqueda de información fluyen más rápido que con la que la televisión la ofrece. Esta es una de las razones por las que hay reinventarse y aprender a convivir con la “inmediatez” porque hoy en tan solo un segundo puedes estar desfasado”, sostuvo.



Equipo. René Brea y su esposa Selinée Méndez.

((El Soberano

Su paso por la premiación

Como productor de televisión René produjo 4 premios Casandra, en los que estuvieron al frente Aidita Selman, Waddys Jáquez y Guillermo Cordero. Como productor artístico y general estuvo a cargo de cinco entregas de los premios que organiza la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y Cervecería Nacional Dominicana (dos Premios Casandra: 2011/2012 y tres Premios Soberano: 2013/2014/2015).

“Para mí todos fueron importantes y cada uno tiene sus luces y sus aportes, pero sin dudas el último, el del 2015 me marcó, porque fue el más difícil emocionalmente hablando, por todos los contratiempos que tuvimos y fue, sin dudas, el más arriesgado, no solo de los que hice sino de toda la historia del premio al plantearnos un escenario 360 dentro del Teatro Nacional, y cabe destacar que fue una puesta en escena solamente con talento nacional, logrando uno de los niveles de audiencia mayor de la historia, solo superado por la entrega del 2012, también producida por nosotros, ambas por encima de los 19 puntos de raiting”.

Actualmente se ha apartado de la producción del premio al que respeta y al que no descartó a volver a producir.

“Nunca digas, nunca jamás”. El evento tiene mi respeto, por todo lo que implica frente y detrás de las cámaras. Lo mejor que me pasó fue hacer la pausa, porque el tiempo y las circunstancias han puesto todo en su justa dimensión, dándole a cada cosa y a cada quien el sitial que le corresponde. Si volvería a estar produciendo Soberano, la respuesta es que cuando Dios disponga que debo estar al frente nuevamente, lo haré”.