Guayacán: los que iniciaron la salsa tenían nivel universitario

Santo Domingo

La salsa ha perdurado con el tiempo, se ha convertido en clásica, es buena para bailar y escuchar, pero esto no salió de la nada, sino de unos pilares que fueron a la universidad y se convirtieron en doctores en música, como son los casos de Johnny Pacheco y Richie Ray, entre muchos más.

De esta manera se expresó el colombiano Alexis Lozano, líder de la orquesta Guayacán, quien afirmó en rueda de prensa en Hard Rock Café que los que iniciaron la salsa tenían un nivel universitario muy alto, pero además el ritmo gozaba de buenas letras, de armonía y otros elementos más que la convirtieron en clásica.

Precisó que eso no ocurre con la música que se hace hoy en día, ya que un artista de ahora apenas ha hecho uno o dos semestres de música, por lo que sería difícil ver a una persona con escasos estudios musicales haciendo un buen arreglo.

“Ellos tenían todo el estudio, toda la escolaridad e hicieron música para siempre, porque un hombre que estudió, que es doctor en música colocó unos pilares, colocó fundamentos y todo el que se atreva a caminar por allí tiene que escuchar a estos viejos que dejaron pilares bien echao”, dijo Lozano.

Dentro de esos pilares que son doctores en música “están el dominicano Johnny Pacheco y el puertorriqueño Richie Ray, entre otros”, agregó Lozano, quien estuvo acompañado del cantante Nino Caicedo.

Con relación a las letras que utilizan los artistas urbanos de hoy, el colombiano expresó que el mundo ha cambiado y seguramente ellos están escribiendo lo que sienten y presienten que le va a gustar a una niña.

“Yo no lo miro de manera peyorativa, ni los critico. Ellos necesitan que se les dé la oportunidad de que se preparen, pero no es menos cierto que tienen el talento y hacen su música. En cuanto a las letras, es que todo ha cambiado, cuando estábamos en el romanticismo hacíamos unas letras con una profundidad romántica, pero uno no sabe con qué se van a encontrar, seguramente ellos están escribiendo lo que sienten y presienten”, precisó.

La Orquesta Guayacán, ícono de la salsa colombiana, se encuentra en República Dominicana, donde actuará por primera vez, en una única presentación, este viernes, en Hard Rock Live Santo Domingo.

Esta noche Guayacán no estará sola, pues va acompañada de Revolución Salsera, agrupación que fue bien valorada por los líderes de Guayacán, ya que es una muestra del relevo musical de este ritmo.

Guayacán tiene más de 25 años de historia y de ella se conocen éxitos como “Torero”, “Mi muchachita”, “Pau, pau”, “Oiga, mire, vea”, “Invierno en primavera”, “Cada día que pasa”, “Amor a cuenta gotas” y muchos más.