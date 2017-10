Salió de su país enamorada del merengue

Sergio Cid Solano

sergio.cid@listindiario.com

Santo Domingo

Con solo 18 años y cargada de sueños, María Alejandra, artísticamente conocida como Tueska, llega a República Dominicana. Su meta desde la salida de su natal Baranquilla, Colombia, fue desde un principio dedicarse a la música, sobre todo ser merenguera.

El destino jugó a su favor, pues a su llegada se une al conjunto merenguero de las Chicas del Can, hace 10 años. Sin embargo, su estadía allí fue muy difícil, según contó a LISTÍN DIARIO.

Llegar como principiante a un grupo que estaba establecido representó un reto para la artista, quien en una entrevista ofrecida a este medio aseguró que cantar junto a las veteranas del grupo fue duro porque las críticas del público cuando veían que ella no estaba al nivel de las demás fueron muy difíciles de recibir.

No obstante, se quedó dos años en la agrupación merenguera y a su juicio logró lo que quería, cantar y salir liberada del espacio musical.

“Logré que eso no me afectara porque yo estaba por debajo de ellas y yo me expuse a eso; sin embargo al final salí bien liberada”, comentó.

Tueska manifestó que aún cuando no le querían enseñar algo relacionado a la música, aprendió por ella misma.

Además de esos obstáculos que enfrentó hace diez años, la artista ha recibido duras críticas de parte de quienes siguen los pasos de su carrera.

Muchas son las opiniones encontradas que ha generado la intérprete de “Con la misma moneda” en su estadía en el país, algunos incluso, la han catalogado como inestable, en cambio la cantante explicó que para ella las facetas que ha agotado como figura pública han sido parte del proceso de aprendizaje y evolución de su carrera.

“Yo tengo talentos que me encanta compartirlos con la gente, ‘inestabilidad’ sé que es el término que han usado, pero mi intención cuando acepto los diferentes proyectos ha sido sumar, aprender y disfrutarlo”, planteó.

Expresó que respeta la percepción de algunos, aunque afirmó que no comparte esa posición, por lo que decide no luchar con eso.

“Es difícil complacer a todo el mundo. La balanza siempre se inclina para un lado. Hay quienes me prefieren haciendo música y a otros les gusta verme en la televisión porque dicen que no canto”, dijo.

Tueska, que promueve ahora el tema “No te creas tan importante”, asegura que disfruta los diversos roles que le ha tocado interpretar en el país a nivel artístico.

El pasado lunes la merenguera celebró en la discoteca Jet Set sus cinco años con su propio proyecto musical, con un show en el que contó con la participación de Miriam Cruz, Mark B, Juliana y Las Divas By Jiménez.