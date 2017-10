Juan Carlos Pichardo Jr sale del programa de radio La Alarma

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

El joven humorista Juan Carlos Pichardo Jr, anunció a través de su Instagram que no seguirá trabajando en el espacio La Alarma Radio que dirige Freddyn Beras junto a un gran equipo.

“Hoy me despido de la@alarmaradio y de este excelente elenco, del cual me siento muy agradecido por el cariño este tiempo que pude compartir con ellos y con nuestros alarmeros los quiero a todos. Hoy finaliza una etapa y el comienzo de otra no menos importante, ya el lunes les diré de qué se trata. Abrazos”, escribió el humorista que es parte del elenco de “Divertido con jochy”.

El espacio radial se transmite por la estación Neón 89.3 FM, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana.