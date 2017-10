Eddy Jiménez prepara su nuevo rodaje en el cine

Santo Domingo

Eddy Jiménez, que el año pasado presentó su ópera prima “El camino correcto”, se encuentra ultimando detalles de lo que será su próxima película que se está rodando en el país amparado en la Ley de Fomento al Cine.

Jiménez se encuentra en el proceso de rodaje de su nueva película que será de acción, titulada “Cara a cara”, y contará con figuras de la música, la actuación y la televisión del país.

Este 15 de octubre se estrena en el premio Iris su primer teaser de “Cara a cara”. La ceremonia será en el hotel Jaragua y será transmitido a las 9:00 de la noche por el canal 11, informó Jiménez.Además de actor se ha destacado como modelo comercial y productor. Como actor de teatro cuenta con experiencia en “Off Broadway”, lo que le ha servido para impulsar su trayectoria y crecer como profesional. Ha tenido roles protagónicos en “Mephistopheles” y “I Love Lucy”, shows que le añadieron perspectiva a su carrera, y notable background a su currículum de actor.

En Estados Unidos, estudió en School of Creative and Performing Arts (SOCAPA) y New York University (NYU), así como en la Escuela de Creatividad y de Artes Escénicas, y el Teatro Rodante Puertorriqueño y Urbano Arte.

Jiménez, de 22 años, ha producido y participado en varias películas y cortos.