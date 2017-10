¿Por qué Alvarito participó ayer en su programa si fue suspendido?

Santo Domingo

El comunicador Álvaro Arvelo, quien ayer fue suspendido por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía por 20 días por hacer comentarios contra Juan Pablo Duarte, Padre la Patria, participó como de costumbre en el programa El Gobierno de la Mañana, que se transmite por la Z101FM.

Para muchos, sus comentarios de hoy sorprendieron, no por lo que dijo, sino porque no esperaban escucharlo tras la suspensión anunciada el martes.

¿Por qué entonces participó en el programa? Porque la suspensión entrará en vigencia cuando el comunicador reciba la notificación de esta, documento que no recibió ayer.

“Ayer el alguacil no la entregó (la notificación). Se hará hoy”, dijo a reporteros de Listín Diario JM Hidalgo, presidente de la Comisión.

Los comentarios de Arvelo fueron los siguientes, de acuerdo al comunicado emitido hoy por la Comisión:

“Duarte era un vacilante… Este hombre escapa, pasa 20 años al margen del país y de la familia. La madre va muriendo… los abandonó. Depresivo… Un irresponsable que arrastró a su familia a la miseria y a la muerte… Veo a ese Duarte irresponsable. No fue consecuente con la familia ni con la Patria… Por qué yo digo que Gregorio Luperón es el Padre de la Patria… y no Duarte?… Irresponsable… charlatán… vacilante… desgració su familia y no hizo nada por este país… no hizo nada…”.

La Comisión asegura que el comunicador llamó a Duarte de la siguiente manera: “cobarde, depresivo y homosexual”, “canalla, histérico, vacilante”… estaba en la selva con unos brujos”.

La resolución de suspensión está firmada por J.M. Hidalgo, presidente de la Comisión; Glenys Thompson, vicepresidenta; Plinio Samuel Candelaria, miembro; Cándido Ventura, miembro; Elido Reyes, miembro y por Dayana Mella, secretaria interina.