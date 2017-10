Henry Santos es padre por segunda vez

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Henry Santos anda más feliz que cualquier fanático de sus bachatas. El cantante es padre de nuevo. Junto a una tierna imagen subida a sus redes sociales el artista anunció el nacimiento de su segundo hijo, Gian Henry, fruto de su relación con la cubana Gigi Méndez.

“Ser padre es excitante, pero cuando eres padre junto a la mujer que amas, la vida te hace total sentido. Gracias Diosito por cuidármela! Gracias mis seguidores por sus buenas vibras”, publicó el cantante de 37 años.

Luego agregó: "Les comparto la primera foto oficial de la familia Santos-Méndez con su nuevo integrante estelar: el príncipe Gian Henry Santos”.

Durante la mañana del viernes recibió cientos de felicitaciones, aunque también alguna observación o interpretación equivocada de lo que escribió como la de Gabriela Minaya: "No debiste poner esas palabras de que este nacimiento te gusto mas por respeto a tu otro niño. El no tiene la culpa de que su mama no eras tu mujer amada .los dos vienen de ti .aveces no todo se habla o se escribe. Solo se siente. Ahh felicidades".

En el mes de mayo el bachatero, que reside en Miami y tiene un hijo mayor de nombre Kendrick, reveló a sus fanáticos que se convertiría en padre por segunda ocasión.

Luego de su salida del grupo Aventura, en el 2011, debutó como solista con el sencillo “Poquito a poquito”. En el 2013 se anunció el tema “My Way”, el primer sencillo de su segundo álbum en solitario.