Un homenaje en ‘rock de guerra’

Juana Cabrera

Santiago

Empeño, tiempo y, sobre todo, amor son algunos de los elementos que dieron como resultado un disco de 15 canciones, en cual fue producido por un talento local que ha asumido el arte de crear y fusionar como parte de su vida.

“Rock de Guerra” es el título que enmarca las canciones que se distinguen por ser versiones que difieren en todo de su original.

“Ninguna canción se parece a la original, es como si se tratara de una composición nueva a la que se le pone música nueva. Es la misma composición, aunque a nivel sonoro es totalmente diferente”, explicó el artista, sobre la producción que le tomó 10 años para ser más que una idea.

¡Así surgió!

Todo inició después de que grabó para un disco suyo una versión de “La Hormiguita”, parte del repertorio del artista que siempre ha admirado. Posterior a eso, realizó un concierto con varias canciones también de su cantante favorito, en el que hubo varios arreglos que le gustaron mucho, fue entonces cuando se preguntó: “¿se ve a quedar todo eso ahí en un solo concierto? se va a perder”.

Grabó tres canciones más, y fue la aceptación de quienes le siguen lo que le llevó a pensar más seriamente en hacer la producción.

Aunque no le bastó para actuar, pues se tardó tres años en realmente decidirse y empezar a accionar.

¿Cómo fue el proceso?

“Una tortura. Imagínate, 30 canciones, yo soy muy meticuloso y no quería que tuvieran nada que ver con las originales, porque de lo contrario no tiene mucho sentido”, fueron sus palabras al referirse a todo lo que tuvo que pasar para que hoy, con sonrisa en sus labios y notable seguridad diga, “ese disco lo peleo. Cualquiera puede decir no me gustó, pero nadie puede decir que no está bien hecho”.

Este disco tiene 15 canciones, sin embargo, son 30, pues “Rock de Guerra” es la primera parte del homenaje, la segunda lleva por nombre, “Pop de Guerra”.

Las canciones

Su intención inicial fue que las producciones estuvieran compuestas por canciones del pasado y el presente, para así darlas a conocer a la generación más reciente.

En el disco hay duetos con Patricia Pereyra, Yanio Lora y Pain Bencosme.

Características

Dos años exactamente se tomó el trabajo de preparación. En su casa fue donde hizo los arreglos.

“Yo hice mi ‘home studio’ para hacerlo como yo quería. Por eso, lo que yo deseaba ahí está. Tuve que hacerlo en mi casa desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Hice todo, menos lo de las guitarras eléctricas”, expresa el también compositor, quien está muy orgulloso por el resultado.

Al ver la portada trae a la mente la del disco “Areíto” de Juan Luis Guerra, que es en la que está inspirada.