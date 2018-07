El arte de adornar con letras

Carolina Rodríguez

Santiago

Es muy común encontrarse con paredes, vasos, forros de celulares, u otros objetos y superficies, incluyendo imágenes virtuales, adornadas de manera personalizada con frases compuestas por letras llamativas y muy estéticas; a este arte se le ha dado el nombre de lettering.

Saúl Vizcaíno, diseñador gráfico, explica que esta técnica consiste en dibujar letras cumpliendo con varias características relativas a grosor, rellenos, tipos de trazos, entre otras.

“El Lettering funciona como nuestro cuerpo: primero están los huesos que es el boceto de las letras, y luego cuando agregas color y relleno, le pones la piel; ahí es cuando las letras se embellecen”, detalla.

AUGE Y POPULARIDAD DE LA TÉCNICA EN RD

En el país, este arte se hizo conocido a través de las redes sociales, y cada día crece, algunos lo hacen por pasión y otros por tendencia. Desde hace tiempo se han visto los graffitis en las paredes y, aunque son artes muy parecidas, esta última ha venido a sustituirlos, según sostiene Johania Vargas, quien se ha inclinado por este arte.

La atención del público: El internet ha sido una aliado en el proceso de expanción de esta técnica, según explica Vargas. Indica que la popularidad de esta práctica se dio cuando las grandes cafeterías y reposterías comenzaron a usar estas letras, y en el momento en que las personas las compartían con mayor frecuencia en las redes sociales, debido a los colores y a la delicadeza que las caracteriza, motivo por el que acapararon, con rapidez, la atención de un público más amplio.

Diferencia entre: lettering, caligrafía y tipografía: Por su naturaleza , estos términos suelen ser confundidos, sin embargo, en el fondo sus conceptos distan bastante.

Kobby Méndez, diseñador gráfico, aborda, desde su experiencia, los elementos que les diferencian:

“En el lettering dibujamos las letras o palabras con la posibilidad de agregar o eliminar detalles en el proceso, mientras que la caligrafía consiste en escribir las palabras con un rotulador, lápiz, pincel, entre otros, sin poder modificarlas luego; en cambio, la tipografía es un conjunto de caracteres que se han programado para utilizarse de forma digital, estas comparten una unidad estilística”, finaliza.

Lo no “tan cierto”: Méndez explica que existen muchos mitos respecto a la técnica del lettering, algunas de estas son:

ï “Si sé escribir bonito, entonces se me dará bien hacer lettering”

Entiende que no es así, porque usualmente las personas aprenden solo el método “Palmer” de la caligrafía, y, aunque parezca igual, dibujar y escribir letras no es lo mismo.

ï “Para hacer un buen lettering, necesito los mejores marcadores”

Se pueden hacer obras magistrales con un lápiz y papel, asegura. Esto se debe a que estas son solo herramientas, pero no dan creatividad, “una cosa es que te ayuden, y otra, muy diferente, es que las necesites”, resalta.

Libertad y enganche: “Una de las ventajas del lettering es la libertad creativa al momento de dibujar las letras, ya que puedes modificar tamaño y forma, logrando una mejor composición”, indica Leonel Puntiel, artista visual.

Agrega que se puede jugar con colores y fondos, pero que cada elemento dependerá de la temática a realizar.

Otro elemento positivo que identifica es que a través de este arte el mensaje se transmite más directo, pues, según sus palabras, “las personas tienden a recordar una frase que les parezca interesante, hecha de forma creativa, y esto puede cambiar la percepción o el ánimo de quienes las lean”.

¡Desde siempre!: El lettering ha existido toda la vida. Desde el tiempo antes de Cristo, cuando los humanos aprendieron a escribir, se realizaba, pero no tenía un nombre en específico, y se hacía de forma inconsciente. Sin embargo, en la actualidad se le dio un nombre”, así lo considera Vizcaino.

Afirma que el auge de esta modalidad se debe a que “estamos en un momento donde todo es personalizado”, pues está muy de tendencia marcar la personalidad en las diferentes pertencias, siempre que sea posible.

Sin sobrecargar: Se dice que “a veces menos es más”, y esto parece aplicarse también en las artes. Miguel Veras, quien ha estudiado esta práctica, manifiesta que para que el público entienda el concepto plasmado se debe hacer un boceto y asegurarse de que el producto final no se vea cargado.

“Hay muchas personas que creen hacer lettering, pero no son ni diseñadores gráficos, ni diagramadores, ni publicistas y no tienen un conocimiento que les indique cómo diseñar, porque no solo es hacer letras bonitas y diferentes”, expone.