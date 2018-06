Prevenciones cardiovasculares durante el verano

Carolina Rodríguez

Santiago

Aunque República Dominicana es un país tropical, al llegar el verano la temperatura se eleva, produciendo más calor de lo habitual. Este clima puede producir alteraciones en la salud cardiovascular y también en la cardiaca, es por esto que tanto las personas que poseen algún padecimiento de este tipo como las que se encuentran totalmente sanas deben tomar medidas de prevención durante esta temporada.

Riesgos

Pedro Mendoza, cardiólogo, plantea que la presión arterial y la frecuencia cardiaca alta son el principal percance que puede traer esta época calurosa.

“En el caso de las personas que sufren de alta presión y se exponen a un ambiente altamente caluroso, la presión puede dispararse a cifras elevadas y provocarles un derrame cerebral, pero también, si no están medicadas, pueden sufrir un infarto cardíaco” añade.

Expone, además, que el calor provoca una mayor liberación de las hormonas de cortisol, que son lasque producen estrés, y esto causa que las personas estén más irritadas y sean impulsivas y, por ende, que estén expuestas a sufrir cualquier complicación cardiovascular.

Maribel Almonte, presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología, en la región norte, explica que otras de las consecuencias que provoca el exceso de calor, es la dilatación de los vasos sanguíneos produciendo un flujo lento de la sangre, y por lo cual la presión tiende a bajar.

Prevenciones

Mendoza recomienda la ingesta de gran cantidad de agua para mantenerse hidratados, ubicarse en lugares frescos, y vestir ropa ligera, y con colores claros que cubra la mayor parte de la piel.

Almonte sugiere a toda la población, sin importar una buena condición de salud, especialmente niños y adultos mayores, a no exponerse al sol en horas entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, no realizar ejercicios extremos, y, en el caso de sentir que algún síntoma que empeora con el calor, es el momento ideal para ir al médico.

“Ya que el calor sí es un factor que agudiza los problemas cardiovasculares, las personas diagnosticadas con hipertensión, isquemia u otra condición, especialmente, deben de estar atentos a su salud y no deben descuidarse de tomar sus medicamentos, además visitar sus médicos para ver si es necesario ajustar la dosis de medicación”, manifiesta.

Otras recomendaciones

Tener en cuenta que, para combatir la sed producida por la ola de calor del verano, la ingesta de alcohol no es recomendable, ya que no produce hidratación, “el exceso de calor no se combate con una cerveza bien fría, sino con agua, porque las cervezas contienen alcohol, y el alcohol se va al hígado para una posterior metabolización y esto causa más calor, la sensación de que refresca es transitoria”, así lo explica Mendoza

Además, sugiere descartar las opciones de bebidas, como los refrescos o jugos muy azucarados, puesto que la azúcar eleva la cantidad de glucosa en la sangre y causa que las personas orinen más y esto implica perdida de líquidos.