Por un periodismo con perspectiva de género

Santiago

“Solamente se informa la consecuencia de un problema estructurado, pero no se está contando la historia que hay detrás, y debe contarse, porque hasta que esto no se cuente, no vamos a lograr que haya una sociedad sensibilizada, donde las mujeres se empoderen y los hombres se involucren”, así se expresó Katia Miguelina Jiménez, integrante del Pleno del Tribunal Constitucional (TC), y coordinadora del “II Taller Internacional de Periodismo con Perspectiva de Género”.

El evento se realizará en esta provincia los días 26 y 27 del mes en curso, en el que participaran de expertos de la comunicación a nivel nacional e internacional, con los temas: “Retos de los medios de comunicación para el siglo XXI. Por un periodismo no sexista”, “Responsabilidad social. Incorporación de la agenda de género en los medios”, “Tratamiento de la violencia hacia la mujer en los medios de comunicación. Recomendaciones”, “Claves y estrategias de la Guía para informar con perspectiva de género del TC” y “La representación de la mujer en los medios de comunicación. Estereotipos de género”.

Estos y otros detalles fueron ofrecidos en una rueda de prensa, así como durante una visita efectuada por Jiménez, al LISTÍN DIARIO, Santiago.

El objetivo de este taller es potencializar un ejercicio periodístico neutral, de calidad y responsable para que profesionales de la comunicación se sensibilicen sobre tratar las informaciones de forma no sexista.

Destacó que “la perspectiva de género es un modelo de interpretación de la realidad que aplicada al periodismo, significa dar significación informativa a las diferencias por razón de género, y visibilizar la diferente posición social que ocupan hombres y mujeres en la sociedad”.