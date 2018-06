Campamentos temáticos de verano

Santiago

Encontrar un campamento de acuerdo a las habilidades o pasión de los infantes es cada vez más fácil, pues los centros de estudio, particularmente, se han ido adecuando a esta necesidad, y cada año son más los que traen una propuesta dirigida a un público determinado.

Proceso de imaginación

El hecho de saber a qué van, ya es una forma de motivación, debido a que se genera un proceso que envuelve la imaginación, según explica Diana Peralta, directora y coordinadora de actividades en el centro Talentocitos, Taller De Creatividad.

Peralta explica que cuando se le busca un campamento con tema específico, el niño o niña “tiene la expectativa y sabe qué esperar, aunque siempre habrá elemento sorpresa, ya tendrá una idea de acuerdo al tema de cuáles serán las actividades que se estarán desarrollando; entonces se sentirán con mayor motivación”.

En el caso de esta entidad educativa, cada año trae un concepto de campamento diferente. El verano pasado fue naturaleza, este año es sobre circo: “Circus Summer Camp Talentositos”, desde el 9 de julio al 3 de agosto.

Enfoque hacia un propósito

“Elegir un tema para el campamento permite enfocar todas las actividades a un mismo propósito, en el caso del ‘Campamento Creativo Eco planetarios’ buscamos que los participantes se diviertan relacionando el cuidado del medioambiente con el quehacer cotidiano, usando su creatividad en distintas acciones relacionadas al arte”, expone Mariolisa Piña, coordinadora de Educación del Centro León.

Como parte del programa de actividades diarias están: construcciones 3D, pintura, teatro, música, plástica, visitas a las salas expositivas, artesanía, sellado, juegos colaborativos, baile, cine, modelado en barro, estampado, serigrafía, grabado, títeres y visitas a los jardines del Centro. Las inscripciones aún están abiertas para las edades entre 4 y 12 años.

Campamentos de Verano: ¿Cómo elegir el ideal?

Al llegar las vacaciones de verano, especialmente para quienes tienen menos edad en la casa, hay necesidad de identificar el campamento ideal.

El elemento educativo es de suma importancia al momento de optar por algún tipo de campamento, sin embargo, no se debe dejar de lado la diversión, por la razón de que lo más importante es que disfruten su verano al mismo ritmo que le sacan provecho en conocimiento, indica la educadora Marta Vásquez, quien tiene experiencia como madre y coordinadora.

“Lo primero que se debe hacer es preguntarle al infante ¿a qué campamento te gustaría ir?, al tiempo que se le da opciones que le puedan ser provechosas”, explica Vásquez.

Mariolisa Peña, corrdinadora de Educación del Centro León; y Diana Peralta, directora y coordinadora de actividades del centro Talentositos, coninciden en que para elegir un campamento el “tema” es muy importante.

Tomar en cuenta

La duración, el ambiente, los requerimientos, tiempo de actividades, participantes, coordinadores, alimentación, son algunos de los elementos a tomar en cuenta para escoger un buen destino para enviar de vacaciones de verano a los hijos. Según afirma Vásquez, “considerar esos puntos podría marcar una importante diferencia entre una jornada provechosa y unos días fuera de casa”.

Seguridad y precaución

Tomar números telefónicos de quienes servirán de facilitadores, así como darles una lista clara de los antecedentes médicos de los infantes, es un paso de precaución necesario y de vital importancia.

Motivación

Anécdota: María Payero, madre de tres jóvenes, atestigua que el hecho de haber enviado a su hija mayor de campamento fue una decisión que aportó mucho a la educación y conducta de su hija.

“Aunque llegó llorando una semana después, porque sentía nostalgia por los amigos que posiblemente no volvería a ver, regresó con aires de líder que no sabía que tenía, al menos no tan marcados, además de muchas preguntas y aprendizajes nuevos que compartir con sus dos hermanas, y eso es algo que reconozco le despertó esa semana de campamento”, narra.