Jóvenes altruistas: voluntad de servicio

El sacrificio personal en beneficio de los demás podría resultar una idea inimaginable para algunos; en tanto que para otros es parte de disfrutar, una acción que les da felicidad y una razón de vivir.

Edgar Miguel Peralta, Ana Iris Aybar y Manuel Rojas son tres jóvenes que sirven en la Defensa Civil de sus comunidades. Coinciden en que ayudar es algo que se les da por gusto y de forma natural.

No hay nada como ayudar

“Es una sensación indescriptible. Salvaguardar vidas es algo increíble. Es un conjunto de sentimientos encontrados que no se pueden explicar. El hecho de que con tan solo un simple acto se pueden salvar varias personas, no tiene comparación con nada”, explica Aybar, quien es parte de la Defensa Civil Santiago, hace 16 años.

Su mayor motivación es la de poder ser útil a la sociedad. Y es que pone en práctica una frase muy popular, “El que no vive para servir, no sirve para vivir”.

“Es lo que soy”

Hay personas a quienes sus labores las definen, Rojas es una de esas. Manifiesta que dedicar gran parte de su tiempo a poner en disposición sus servicios es parte de lo que él es como persona.

Entiende que todo no es dinero en la vida; que hay mucha diversión en hacer lo que le gusta, por eso en lugar de considerar lo que hace como “servir a otros mientras disfrutan”, siente que es “dar seguridad a otros al tiempo que me doy felicidad a mí mismo”.

Facilita sus servicios a la Defensa Civil del municipio Esperanza, en la provincia Valverde.

Allí siente que ha encontrado una segunda familia, lo que le hace estar más satisfecho con lo que hace.

Desde la infancia

Ser rescatista fue una ilusión que acompañó a Peralta desde su infancia.

“A medida que iba creciendo el deseo de ser partícipe de una institución voluntaria aumentaba, pues cuando llegaban los días de vacaciones, como la Semana Santa, siempre observaba cómo cientos de jóvenes vestidos de mamey salían a las autopistas a salvaguardar vidas y dar orientaciones de prevención a la población. Estas acciones me motivaban aún más a ser parte de ellos”, testimonia.

Desde el 2007 es parte de la Defensa Civil Santiago, y se mantiene porque entiende que servirle a esa organización es como servirle a la patria.

Al igual que Rojas, allá ha conocido personas que “con el tiempo me han edificado y enseñado lo grandioso que es el cultivar el valor del altruismo”.

La palabra “disfrutar” la considera relativa, debido a que, según explica, dependerá de la realidad del individuo; por eso para él “disfrutar una Semana Santa es estar con mis compañeros de la Defensa Civil”. _Voluntariado )) Servicio ((En Semana Santa hay quienes prefieren brindar su ayuda de forma voluntaria, sacrificando lo que para muchos es ‘disfrutar’

((Inculcarlo

Enseñarles desde pequeños

Los hijos de Aybar ya están involucrándose. Desde muy niños los lleva con ella para que se relacionen y entiendan lo que puede llegar a significar ofrecer ayuda.

Siempre que no les represente peligro, los mantienen en su área; cuando va a colorear algún sello o estampa en la ropa, también se las coloca a la de ellos para que se sientan aún más identificado.

Expresa que ambos infantes gozan mucho con esa acción.