La luz de los ojos del niño Gabriel fue apagada por una dominicana en España.

La madre, con el dolor más profundo, el que nadie quiere sentir, no estimuló al odio ni a salir a cazar a la comunidad dominicana que allí habita. Su recomendación fue “centrarse en el amor”.

Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Por las fronteras dominicanas pasa aquello que pague para pasar. Y todos sabemos de ese gran negocio manejado no por brasileños ni venezolanos, sino por dominicanos.

Ya no se discute por política ni religión. Ahora se empeñan en dividirnos entre nacionalistas y pro haitianos. Si osas defender la comunidad haitiana entonces reniegas de tu patria. ¡Válgame Dios!

República Dominicana es un país soberano hasta que el FMI no apriete la soga. Es un país libre hasta que no se saquen las cuentas de qué porciones de tierra nos pertenecen y cuántas han regalado los gobiernos. El país debe establecer reglas claras y respetarlas. Y esas leyes migratorias deben aplicarse a todas las nacionalidades; a pobres, a ricos, a blancos, a negros, a orientales.

Es muy fácil usar las redes sociales para volcar odio, replicar mensajes, grabar videos y hacerse la heroína en contra de los haitianos. Usted no sabe la temeraria implicación de sus acciones, de sus palabras. El odio no conduce a ninguna parte. La violencia retorna lo mismo. En nombre de la patria, en nombre de ese amor no podemos convertirnos en asesinos de familias, en gente insensible, en animales. “Centrarse en el amor”, recordemos eso.