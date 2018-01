Nuevo espacio para desarrollar talentos

Leidi Alejo

Leidi.alejo@listindiario.com

Santiago

Con el desarrollo de proyectos culturales, se ofrece la oportunidad a jóvenes de escasos recursos, a desplegar habilidades y aptitudes que, de otro modo, no podrían mostrar. Jóvenes talentosos de populosos sectores de la ciudad, quienes por no poseer recursos suficientes, no han podido acudir a una escuela de arte.

Recientemente, el Ayuntamiento de Santiago, anunció un proyecto muy versátil, un nuevo espacio donde se impartirán clases de arquitectura, escultura, artes visuales que incluyen pintura, dibujo, música, literatura, artes escénicas, teatro, danza, mimo y circo, además de cine y proyección de documentales formativos.

El programa educativo, obedece a una serie de proyectos que dentro del programa cultural que encabeza el alcalde Abel Martínez, beneficiará a decenas de talentos locales, quienes podrán expresar su arte, mediante los diversos cursos que serán impartidos.

Las clases serán desarrolladas en la emblemática Calle del Arte Doctor Eldon, al lado del Techado de Los Pepines, en la calle Cuba, la cual fue transformada en un gran espacio donde convergen las artes a través de los murales que adornan las casas del lugar, todos los sábados desde las 10 de la mañana, ofrecidas por maestros voluntarios de todas las instituciones culturales de la ciudad, el país y el extranjero, coordinado por Yanilsa Cruz, coordinadora cultural de Arte Urbano del Ayuntamiento de Santiago y los artistas Yineida Fernández, Manauri Calasánz, Katherine Santana, Gregorio Rodríguez, Richard Gutiérrez y el director de Cine dominicano de trascendencia internacional, Ronny Sosa.

Desde el cabildo local, se efectúa un amplio programa cultural, que incluye la pintura de murales en diversos puntos de la ciudad, con temática diversa y declarado por el concejo de regidores, como patrimonio cultural de Santiago.