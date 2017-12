Asociación de Rehabilitación: Más que escuela es medicina

Juana Cabrera

Juana.cabrera@listindiario.com

Santiago

Jim Abbott, un exatleta estadounidense que nació sin la mano derecha, quien jugó en las grandes ligas del béisbol, durante diez temporadas, en cuatro equipos diferentes, dijo en una ocasión: “La discapacidad no te define, sino cómo haces frente a los desafíos que ella te presenta”.

Para muchos con alguna condición de discapacidad, hacer frente a lo que eso implica resulta difícil, y más cuando tienen que hacerlo sin ayuda. Es por esta y otras razones que existen entidades de cara a la inclusión social e inserción laboral, como la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), la cual provee un servicio integral que va desde la parte física, hasta el desarrollo cognitivo, en casos congénitos o adquiridos.

Existe una serie de problemas que trata la ADR, y de las que la población no sabe, explica Jacqueline Peña, administradora de la filial Santiago de la institución, quien expresa que no siempre son asuntos de muletas o sillas de ruedas, sino aspectos menos notables para los que disponen del programa llamado Vida Independiente, que está dentro de la Terapia Ocupacional.

Situación constante

Jacqueline Rebecca Bojos (Becky), presidenta de la junta directiva, exterioriza que el punto más difícil con la parte de la escuela, es que las familias no quieren dar a la luz pública que tienen un infante con una condición especial, por lo que son ellos como organización quienes tienen que salir a buscarlos, “La gran mayoría no llega a nosotros si no tocamos la puerta”, afirma.

En ese sentido, aborda la parte familiar, sobre lo cual orienta que el hecho de tener un miembro especial hace a la familia especial también; por ende, es de suma importancia que la población entre en conciencia y pueda reconocer esa parte. Por esta razón, trabajan con los padres haciendo un acompañamiento en cada proceso, porque entienden que no solo es con los niños, ya que el problema no es aislado, es de la familia, una labor integral.

Proyectos para el año 2018

“La filial dispondrá de un espacio acondicionado como si fuera una casa, pero adecuado a la discapacidad, lo cual es parte del programa Vida Independiente; es para que aprendan para la vida”, indica Peña. Lo considera uno de los programas más bonitos de la organización, pues ayuda a que los pacientes se valgan por sí mismos.

En caso de personas con discapacidad física en su motora gruesa, como los que están en sillas de ruedas, se les enseña a que hagan una vida normal, resaltó. Es muy útil para aquellos que han sufrido Accidentes Cerebro Vasculares (ACV), comúnmente llamados derrames cerebrales. Becky se expresó así respecto a la labor de inclusión e inserción que realizan, y puntualizó: “Muchos de estos niños son personas con capacidades y talentos excepcionales, y muchas veces se les cierran las puertas. Por eso, es parte de los proyectos del 2018 ver cómo el empresariado hace una inclusión efectiva”. Como institución intentan dar ejemplo. Y es que han incluido a más de cincuenta personas a nivel nacional, en puestos dentro de la institución.