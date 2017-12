En los pies de Sandy

GRISBEL MEDINA R.

sonriete_gris@hotmail.com

Cuando se es una persona de trabajo, salir a pedir es un gran reto, es un desafío.

Tener un hijo enfermo, en situación crítica, obliga a perder la vergu¨enza en extender la mano y solicitar la colaboración del pueblo.

Eso ocurre con Sandy Herrera, el padre de Andy, un muchacho de 13 años que está conectado a un aparato para mantener vivo su corazón hasta que puedan realizarle un trasplante del órgano.

A cuestas, Andy lleva cuatro cirugías de corazón abierto. Nació con una enfermedad cardíaca congénita y actualmente está ingresado en el Health City Caymans Islands. Allí en determinaron que la única oportunidad de vida de Andy es un trasplante de corazón y pulmón para evitar los quebrantos de su cuerpo.

Su padre anda tocando puertas, vendiendo golosinas, solicitando apoyo para cubrir el millón trescientos dieciséis mil dólares que cuesta el trasplante en el University of Florida Health Science Center. Rodeado de parientes, Sandy Herrera vence la vergu¨enza y el miedo a desplantes, a que no le crean. Camina con los documentos que avalan la situación de su hijo y no descansa en la meta de procurar apoyo monetario para salvar la vida de Andy, quien está acompañado de su madre.

Estamos cerquita de Nochebuena y tenemos el chance de hacer nuestra obra de Navidad.

Aportemos recursos para que Andy y su familia reúnan la suma que alimentará sus corazones de esperanza. Su padre, Sandy Herrera avanza como un guerrero luchando por la vida de su hijo.

No le desamparemos. Lo que hoy entreguemos Dios lo retorna en bendiciones.

Nuestro país es generoso. Aportemos a la cuenta de ahorros número 7200122577, de Banreservas y su teléfono 829.303.1427.