Buscando opciones de compra

Leidi Alejo

leidi.alejo@listindiario.com

Santiago

Desde siempre, nuestra cultura ha sido muy dada a adoptar tradiciones de otros suelos. Decenas de personas acampan en las puertas de los grandes establecimientos comerciales desde horas de la madrugada, situación aprovechada por empresarios para preparar ofertas y publicidad agresiva que cautive, aún más, la atención de la multitud.

Posterior a las compras en épocas de especiales, comienzan los remordimientos; una vez el artículo está en casa y no hay devolución, comienzan los análisis; pero, ¿por qué no evaluar antes? Acaso, ¿el bombardeo publicitario provoca un nivel de sosería que no permite que las personas razonen con claridad?

Estudios realizados en Estados Unidos indican que las compras excesivas pueden ser una alerta para detectar cualquier situación de cuidado. Gastar los recursos que, cotidianamente, están destinados para una actividad, como por ejemplo, el pago de servicios fijos, puede generar depresión, y se han registrado, a raíz de esa situación, casos de suicidio.

Personas que, guiados por el entusiasmo de que están comprando con rebajas, gastan hasta lo que no es de ellos; con las tarjetas de crédito al tope, sin efectivo ni alguna entidad crediticia que le facilite recursos. Es más visible en personas jóvenes, siendo más frecuente en mujeres, las que por aprovechar los precios especiales, compran bolsos, zapatos, ropa, accesorios, objetos decorativos y otros artículos.

INQUIETUDES POST “BLACK FRIDAY”

Tener presente el dicho popular “no comprar cosas innecesarias con la excusa que sea barato”, es buena opción para tener en cuenta este día. Aprovechar ofertas, de artículos que no serán útiles para usted, o que sí lo son, pero no es el momento para adquirirlos, cosas que pueden esperar o hay otras prioridades, es de las cosas que debe reflexionar.

La sensación de triunfo que la compra con descuento genera, combinada con las facilidades de crédito y la intensa publicidad, muchas veces engañosa, hacen de la ocasión un motivo de optimismo colectivo.

Gastar todo lo que dispones “por aprovechar las ofertas”, y quedarte sin recursos para el resto del mes, puede generar un pesar y provocar endeudamientos significativos. Analiza cada artículo que vayas a obtener, si es una oferta real y si en verdad lo necesitas. ¡Ser cautelosos!