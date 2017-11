¿Cómo invertir lo que me ahorre en BlackFriday?

Leidi Alejo

leidi.alejo@listindiario.com

Santiago

El ahorro que podamos hacer mediante compras inteligentes, tanto el viernes negro como el lunes de los descuentos, es necesario saber invertirlo. Para compradores excesivos, los meses de diciembre, enero y a veces hasta febrero, son un dolor de cabeza.

Para muchos, estamos en la época de los descuentos, en algunas tiendas hacen cambios de las mercancías, en otoño y la temporada navideña que se aproxima; seleccionan y colocan mercancías en rebajas y, en especial las mujeres adoran eso. Considerar si algunos establecimientos sobrevaluan los artículos para luego hacer rebajas de hasta 50 por ciento, puede ser un fraude total, comparar precios con otras tiendas, evaluar las marcas, para saber si realmente vale la pena pagar el monto etiquetado por el artículo.

Expertos en temas de finanzas coinciden en que hay quienes se preparan varios meses antes, revisan lo que necesitas y planifican un ahorro para cuando llegue el viernes negro disponer del costo total de lo que desea obtener y mantener a salvo la imagen crediticia, las tarjetas y fuentes de financiamiento por cualquier imprevisto que, realmente, merezca un endeudamiento o gasto total de los recursos que disponga.

Indican, “ir a una tienda y aprovechar un descuento, no necesariamente que sea un ahorro; solo se considera ahorro financiero si quería comprar ese bien, lo necesita, y hubiese pagado más de no estar en rebaja”. Es así como debemos estar conscientes de qué es prioridad para nosotros; no podemos comprar todo lo que queramos, aunque sea una ganga.

Cuidarse de los financiamientos de algunas entidades crediticias, evaluar varias alternativas; puede que terminemos pagando hasta el doble de lo que en realidad costaría. No comprar nada que no esté en nuestra lista aunque lo veas con 70 por ciento de rebaja; si no está en tu lista, es señal de que puede esperar.

Inversión

Estos días, se hace muy popular en internet la frase de “no ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te sobre después de ahorrar”, a razón del bombardeo publicitario de muchas empresas, para aprovechar el tradicional intercambio comercial de estos días. Colocar en acciones tus ahorros es buena decisión, recuerda las líneas de T. Harv Eker cuando afirma: “mientras más trabaje tu dinero, menos tendrás que trabajar tú”.