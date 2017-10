Farma Value con sucursal en Santiago

Santiago

La red de farmacias Farma Value, como parte de su estrategia de expansión, inauguró su segunda sucursal en la ciudad de Santiago ubicada en la Erick Eckman, esq. José Herrera, Cerros de Gurabo, Santiago.

Farma Value cuenta con una cadena de farmacias en Centro América y Caribe, con casi 20 años de historia y 250 sucursales en 8 países. Presente en el mercado dominicano desde mayo del 2014. Esta es la novena sucursal de esta cadena a nivel nacional, y la segunda en la ciudad de Santiago.

El gerente general de Farma Value en República Dominicana, Michele Grespan, agradeció la asistencia de los presentes y el apoyo recibido desde que Farma Value inau-guró su primera sucursal en Santiago. Dijo que Farma Value tiene como misión ofrecer a toda la población el acceso a medicamentos de alta calidad al precio más asequible del mercado, contando con la más completa gama de productos farmacéuticos y de uso general, en un ambiente amigable y altamente profesional, que supere las expectativas de servicio; para lograr la satisfacción de sus clientes en términos de confianza, calidad y servicio. Actualmente, Farma Value ofrece a todos sus clientes un descuento real e inmediato del 20% en sus productos y delivery gratuito. Adicionalmente, Farma Value trabaja en conjunto con los laboratorios para ofertar a sus clientes planes de beneficios que ofrecen los laboratorios: descuentos adicionales o productos gratis con mecánica de canjes en productos seleccionados.