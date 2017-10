Rosado de octubre

Grisbel Medina R.

Estos días de octubre, una luz rosada ilumina varias instituciones públicas. Un lazo del mismo tono cuelga de algunas empresas, y medios de comunicación muestran en sus portadas el símbolo de la lucha contra el cáncer de mama.

En la Corporación Zona Franca Santiago llevan tres años colgando el rosado de la prevención en un recinto de zona franca. Aparte, establecieron una unidad especializada para que las mujeres zoneras se realicen, gratuitamente, mamografías y sonomamografías. Sin duda, una acción importantísima ante un enemigo demasiado silencioso y capaz de arrebatar el sueño más grande y el patrimonio más fuerte.

El cáncer de mama es la variedad tumoral más frecuente en las mujeres en todo el mundo. El despacho de la Primera Dama ha presentado una campaña en apoyo al escudo de la prevención. Y no hay que ir muy lejos para ver los anuncios de empresas relacionadas a la salud unirse a la voz de crear conciencia sobre esta enfermedad.

Diagnosis, Centro de Imágenes Médicas y Laboratorio Clínico, es una de ellas. Lleva años realizando estudios gratuitos a comunidades pobres, asistidas en salud y educación por Misión ILAC en Licey al Medio. Otras compañías también suman su personal, su tiempo y sus recursos a la vital prevención.

Si bien el cáncer de mama es un enemigo silente, que no discrimina en tono de piel ni posición social para atacar, existe en República Dominicana un mal feroz, un tanto invisible, que causa tragedias muy palpables. Me refiero al machismo, al afán de que “si no es mía, no es de nadie”, que a tantas mujeres lleva a la tumba.

Sin restar a la fuerza que nos convoca a luchar vestidas de rosado contra el cáncer, es urgente y necesario empoderarnos para eliminar las estadísticas de muertes violentas de mujeres a manos de esposos, exparejas, novios...

¡Ya basta! ¡Ni una muerta más!