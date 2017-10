Venció el Cáncer y dice sentirse mejor que antes

Leidi Alejo

Juana Cecilia Pichardo, de 47 años, diagnosticada con cáncer de mama en 2016, ha sido una de las favorecidas con la campaña “Porque te quiero”, desarrollada en favor de colaboradores y familiares del Parque Industrial Víctor Espaillat Mera (PIVEM), en Santiago.

Recién operada, dice sentirse feliz porque ha rebasado ese terrible padecimiento. “Esa enfermedad deteriora tanto a uno como a la familia, pero he sido favorecida con el apoyo de todos mis cercanos, nunca me dejé caer y me siento mejor que antes”, expresó.

Cambios físicos

Se sometió a una mastectomía del seno izquierdo. En menos de un año perdió todo su cabello, pero dice ya está reponiéndose, y su rostro alegre así lo confirma. También sus uñas se vieron afectadas; la medicación provocó subida de peso, lo cual no ha sido motivo para Juana Cecilia perder la batalla.

Cuenta con el sostén de Lisbeth Elisa Pichardo, su única hija, quien dice le ha impactado sobremanera la enfermedad de su madre, pero se ha involucrado por completo en el proceso de recuperación sirviendo de motivación y bastón para ella.

Apoyo

Con el firme propósito de educar y sensibilizar mediante acciones formativas y de asistencia médica especializada en favor de miles de colaboradoras que forman parte del Parque Industrial Víctor Espaillat Mera; fue celebrada la tercera versión de “Porque te quiero”, enfocada en prevenir el cáncer de mama, logrando concienciar sobre la prevención oportuna y a tiempo.

“Porque te quiero” es un llamado a celebrar la vida.

“En 2016, 4 colaboradoras del PIVEM fueron diagnosticadas positivo. Hoy luchan y llevan a cabo su proceso de manera exitosa”.

“Cuando se le pone rostro a esta campaña, cambia todo el panorama, nos conmueve y motiva a seguir reforzando los esfuerzos para prevenir situaciones lamentables”, expresó Ely Ureña, directora de recursos humanos de Corporación de Zona Franca de Santiago.

Durante el mes de octubre, los esfuerzos para prevenir la variedad tumoral más frecuente en las mujeres en el mundo, volverá a poseer una unidad especializada dentro del PIVEM, para realizar estudios médicos a las laboriosas empleadas de zona franca.

La presente versión de la referida campaña vuelve a reunir 80 empresas del recinto productivo en una iniciativa de la Corporación Zona Franca (CZFS), que beneficiará a la población del parque y sectores del entorno con charlas educativas, estudios especializados gratuitos como sonomamografía y mamografía para pacientes que lo requieran, así como material educativo que acentúa la prevención en torno a la enfermedad que no conoce tono de piel ni posición social.

En esta tercera versión también se beneficiará a Rafey, Mella I, Ensanche Espaillat y Cienfuegos.

Compañía

Son muchos los especialistas que coinciden en afirmar que el acompañamiento de familiares y amigos para vencer enfermedades como el cáncer, es fundamental para la efectividad del tratamiento médico.

Juana Cecilia y Lisbeth Elisa Pichardo han logrado sobrellevar la difícil tarea que les ha tocada vivir.

Cuentan que lo más importante es la prevención, invitando a todas las mujeres a realizarse chequeos médicos de rutina, y evitar una situación lamentable.