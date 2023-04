La renovación de tus equipos es vital para mejorar tu juego

Hola Fiebruses. Todos sabemos que el desgaste es normal en cualquier equipo deportivo, pero con el golf, quizás debido a su costo o a que te sientes bien con tus palos (por ejemplo), te olvidas de renovar y cuidar tu arsenal y cometes errores costosos que quizás no sabes que se deben a que tu equipo pide a gritos una renovación o un mantenimiento. Aquí una breve guía de lo que debes observar para mejorar tu juego.

Cambia tus grips: Error que vemos a menudo. Los “grips” se desgastan y tienen a ser resbaladizos, especialmente en tiempos de calor. Es recomendable cambiarlos por lo menos una vez al año, o si ves que hay desgaste. Ah, también considera renovar de vez en cuando el grip del putter.

Limpia tus palos: A veces estamos locos por llegar al hoyo 19 y nos olvidamos de limpiar nuestros palos tras la ronda. Eso produce una capa casi invisible de tierra, grama y arena en las ranuras, lo cual podría afectar tu golpe y trayectoria. Así que tómate un tiempecito o dale una propinita al caddie para que lo haga. Además, le agregaras vida a tus costosos palos.

Observa tu bola: “Con esa bola he jugado ya 54 hoyos”. Es algo muy común escuchar eso (cuando se logra), pero la realidad es que el diseño de las pelotas no fue hecho para tanto. 36 hoyos como mucho es suficiente. Además, procura conocer qué tipo de bola va con tu juego. A algunos le resultan las ProV1, pero a otros no. Entonces, ¿para qué gastar dinero de más, si no obtienes buenos resultados?

Conoce tus wedges: Elegir tus wedges con el loft y ángulo de bounce adecuado (casi todos lo dicen detrás), puede ser la diferencia entre un mal up and down, o no poder pegar bien desde la arena. Asegúrese de utilizar un wedge que vaya con su estilo de juego y tipo de swing. Para algunos, esto puede implicar renunciar a los 56° y 60° estándar, y optar por opciones más personalizadas como 53°, 55° y 58°.

Equipos con más de 5 años: Los equipos de golf evolucionan continuamente y si todavía usas palos con los que jugaba tu papá, es probable que no te estés haciendo un favor. Quizás no mejores significativamente cambiando palos todos los años, pero si comparas con los de cinco años o más, notarás mejoras sustanciales en relación a tus equipos actuales. Con la bola sucede lo mismo.

Hazte un fitting: Se lo recomiendo a todo el mundo. Es más fácil ir al rack y coger los palos que te recomendó un amigo, o escoger los que les pagaste y te gustó el feeling, pero hacerte un fitting es lo mejor. Ponerte los zapatos de otro no necesariamente ayudará tus pies, y con los palos sucede lo mismo. Es importante que tus palos vayan con tu velocidad de swing, tu tamaño, ángulo de ataque, y pegada. Es un servicio gratis en muchas tiendas en EEUU, o si tienes que pagar no será mucho dinero comparado con el gran favor que te estás haciendo. (Fuente: golf.com)