Culmina temporada Golf Channel Tour

Punta Cana, Higuey

El Golf Channel AM Tour República Dominicana (GC AM Tour RD) cerró su temporada 2018 jugando en el Corales Golf Course.

El evento contó con una nutrida participación de los jugadores que han “peleado” durante siete meses por los puntos en sus respectivos flights con el fin de convertirse en campeones nacionales. Al torneo, igual que en la temporada pasada, asistieron varios competidores que vinieron desde Washington DC, Miami, Nueva York y una buena delegación de Puerto Rico, quienes disfrutaron de un fin de semana de competencia, pero con ribetes sociales.

El GC Am Tour RD jugó siete paradas en los campos Playa Nueva Romana, La Estancia, Cana Bay, Punta Blanca, La Cana Golf Course, Iberostate Golf Course y Corales. En esta ocasión se premiaron 10 flights, de los cuales varios de los ganadores, por haber participado en todas las paradas, obtienen el derecho de jugar “The Nationals” que van del 21 al 30 de septiembre en el afamado campo Mission Hills en Rancho Mirage, California.

Campeones Nacionales: En Palmer Flight ganó Enrique Rodríguez. Osvaldo Luis Trinidad en Hogan Flight, Scott Bashaw en Sarazen Flight, Rodolfo Pichardo triunfó en Jones Flight, y Modesto Díaz se llevó el Snead. Por los Seniors ganaron Miguel Azar en Palmer, Marcos Malespín en Hogan, Rafael Acosta en Sarazen, José Doñé en Jones y Walter Leoni repitió en el Snead Senior Flight. Cada uno obtuvo como premio, además de su trofeo, fines de semana, BBQ’s, certificados de libras aéreas, bocinas BlueTooth, puros, bolas y sets de productos cortesía de los patrocinadores del Tour. Parada Final: El evento del fin de semana fue ganado por Patrick Hafner (Palmer), Osvaldo Luis Trinidad (Hogan), René Fernández (Sarazen), Joel Mella (Jones), Modesto Díaz (Snead), Ed Creque (Senior Hogan), José Doñé (Senior Jones) y Felix Rosa (Senior Snead).

“Llegamos al cierre de nuestra segunda temporada con el Tour. Estamos muy complacidos de lo que hemos logrado en apenas dos años, y por poner en escena un Tour competitivo que ofrece a sus jugadores la mejor competencia en los mejores campos del país durante siete meses. Agradecemos a los patrocinadores, a la prensa, jugadores, a los campos, a nuestros suplidores y a todo el personal de nuestra empresa por el gran soporte. En 2019 regresamos con más bríos”. expresó Felix Olivo, Director del GC AM.