Dominicana derrota a Canadá y sigue invicto en torneo norceca sub-18

Tegucigalpa, Honduras

República Dominicana consiguió su segunda victoria del Campeonato Norceca Sub-18 de voleibol Femenino al superar 3-0 (25-19, 25-21, 25-19) a un complicado equipo de Canadá.



Las canadienses lideraron los ataques 35-29 en parte al complicar con su saques (3-1) la recepción de sus rivales, pero competieron muchos errores con 33, por apenas 17 de las dominicanas que lideraron el bloqueo 12-4.

Flormarie Heredia con 12 puntos fue la mejor para Dominicana, con nueve de Yanelys Cabada, por las canadienses Anna Smrek quedó con nueve unidades.

“Estoy muy feliz y muy contenta con mis compañeras porque dieron más de lo que yo esperaba”, dijo la capitana de Dominicana, Geraldine González. “Son equipos muy duros en este torneo, los entrenadores nos exigen más y en mi equipo todas somos jugadoras, hacemos el trabajo que nos mandan. Creo que todas jugamos para hacer que Dominicana esté en lo más alto”.

Alexandre Ceccato, entrenador de República Dominicana: “Es difícil, es un torneo complicado. Lo mejor de nuestro equipo hoy fue el espíritu, comenzamos el primer set muy bien”.

“Hemos mejorado cada día, pero es muy difícil, no están acostumbradas a esa presión, este torneo no es fácil, hay mucha responsabilidad para las jugadoras, peor hasta ahora están comportándose bien. Canadá falló muchos saques, sino nos hubieran complicado más el partido”.

Hannah Duchesneau, Capitana de Canadá: “Todos los partidos son complicados, dimos nuestro mejor esfuerzo para este juego. Nuestro plan es dar un porcentaje más cada día. Para el tercer juego trataremos de hacerlo igual, ir mejorando. Hoy la comunicación estuvo muy bien, nuestro ataque, la ofensiva fue muy buena”.

Dale Melnick, entrenadora de Canadá: “Tuvimos muchos errores no forzados, fallamos en los saques, pero logramos que el otro equipo no lograra estabilizarse y hacer que la jugadora referencia (Geraldine González) no pudiera atacar fuerte”.

“Mandamos el servicio con un objetivo y ellas a veces no lograron ubicar el balón, intentamos quitarle la oportunidad de atacar fuerte, complicándolos a la hora de recibir, teníamos que arriesgar el saque”.