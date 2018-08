Man United preocupado por mal ánimo de Mourinho

STEVE DOUGLAS (AP)

Alemania

Con su equipo perdiendo por tres goles y el Old Trafford vaciándose rápidamente, el entrenador de Manchester United José Mourinho estaba en su área técnica, con la mirada vacía.

Había un aire de impotencia alrededor de uno de los técnicos más condecorados en el mundo, que afrontaba la peor derrota en casa de su carrera y perder dos de los primeros partidos de una temporada por primera vez.

Tras la derrota 3-0 ante Tottenham, Mourinho elogió al equipo _ “desde el punto de vista estratégico, no perdimos” _ “desde el punto de vista táctico, no perdimos” _ y defendió su propio historial, en una agitada conferencia de prensa de la que se fue abruptamente demandando “respeto, respeto, respeto”.

No obstante, Mourinho sabe que el United está en un hoyo. Incluso predijo que iba a suceder en una de sus declaraciones pesimistas antes de la campaña, cuando dijo: “va a ser una temporada difícil para nosotros” si no recibía refuerzos defensivos (que no recibió).

Hubo algunos comentarios extraños tras la derrota, que resaltaron la crisis de identidad que parece atenazar al equipo. Y está además la desesperación de Mourinho ante una defensa que ha permitido ya siete goles en los tres primeros partidos _ la mayor cifra permitida por United en 49 años.